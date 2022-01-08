“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” rekor kırdı

TRT Ortak Yapımlarının gişe başarısı sürüyor. 2022 yılının ilk ayında vizyona giren “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” ve “Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas” filmleri rakiplerini geride bırakarak yılın en iyi giriş yapan filmleri oldu.

Yine 7 Ocak’ta vizyona giren TRT Ortak Yapımı “Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas” da ilk iki günde 60 bini aşkın kişiye ulaşarak pandemi döneminde en iyi açılış yapan animasyon filmi olmayı başardı.

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” ilk haftasında yarım milyona ulaştı

Eren Bülbül’ün doğum gününde 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona giren TRT ortak yapımı “Kesişme, İyi ki Varsın Eren”, ilk bir haftada yaklaşık yarım milyon kişiye ulaşarak pandemi döneminde en büyük gişeyi yapan Türk filmi oldu. Film, “Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok”, “The Matrix Resurrections”, “Dayı: Bir Adamın Hikayesi” gibi iddialı filmleri geride bırakarak bir haftalık gişe sayılarında fark attı.

Pandemi döneminin en iyi açılış yapan animasyon filmi: “Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas”

TRT ortak yapımı olan TRT Çocuk’un sevilen kahramanı Aslan’ın yeni macerası “Aslan HÜRKUŞ: Kayıp Elmas” filmi de vizyona girdiği ilk iki gün içerisinde 60 bini aşkın kişiye ulaşarak pandemi döneminde en iyi açılış yapan animasyon filmi olmayı başardı.

TRT Çocuk’un mucit kahramanı Aslan, TUSAŞ’ın yerli üretimi yeni nesil temel eğitim uçağı ‘HÜRKUŞ’ ile TRT ortak yapımı “Aslan HÜRKUŞ: Kayıp Elmas” filminde bir araya geldi.