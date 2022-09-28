Marvel'dan tepki çeken "karakter": Sabra

Marvel Sinematik Evreni’nin 2024’te izleyiciyle buluşturmaya hazırlandığı yeni filmi “Kaptan Amerika Yeni Dünya Düzeni”, İsrailli bir süper kahramanı canlandıracak olan “Sabra” karakteriyle eleştirilerin odağına oturdu. ABD’nin California eyaletinde 9 Eylül’de düzenlenen D23 Expo’da filme katılacağı açıklanan Sabra karakteri, özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı. Duyurunun Sabra ve Şatilla katliamının yıl dönümünden günler önce yapılması ve karakterin daha önce çizgi romanda ırkçı özellikleriyle ön plana çıkması eleştirileri de beraberinde getirdi.

ÇİZGİ ROMAN KARAKTERİ

Uluslararası Güvenlik ve Enerji Uzmanı, aynı zamanda Vampir: The Requiem, Vampir: The Masquerade, Zindanlar ve Ejderhalar, Mumya: Diriliş gibi korku ve modern fantezi başlıklarında uzmanlaşmış çok sayıda RPG (Rol yapma oyunu) yazarı Khaldoun Khelil, Sabra karakterini değerlendirdi. Sabra karakterinin ilk kez 1980’de Bill Mantlo tarafından kaleme alınan ve Sal Buscema tarafından çizilen “The Incredible Hulk” isimli çizgi romanda yer aldığını belirten Khelil, karakterin gerçek adının Ruth Bat-Seraph olduğunu ve insanüstü yeteneklere sahip bir mutantı temsil ettiğini kaydetti.

MOSSAD’A ÇALIŞIYOR

Khelil, “Çizgi romanda Sabra’ın en karakteristik özelliği İsrail Gizli Servisi Mossad için çalışmış olması, aynı zamanda gizli kimliğine rağmen İsrailli bir polis memuru olması ve temelde İsrail devletinin temsilcisi olmasıydı. Kostümü bile İsrail bayrağıydı.” dedi. Khelil, Sabra karakterinin 1982’de binlerce Filistinlinin ölümüne yol açan Sabra ve Şatilla katliamından sonra tepki çekmeye başladığını aktararak, özellikle katliamı Mossad ile ilişkilendiren belgelerin ortaya çıkmasıyla Sabra’nın varlığının sorgulandığını dile getirdi. Khelil, Sabra karakterinin bugün bu kadar büyük tepkiyle karşılanmasını ise ismin kökeninden ziyade çizgi romanda yer alan ve Arapları aşağılayıcı bazı ırkçı ögeler içermesiyle açıkladı. Çizgi romanda Arapların çatışmacı, İsraillilerin ise süper kahraman olarak tasvir edildiğini anlatan Khelil, şöyle konuştu: “Arap teröristin bombası, herkesin arkadaş olduğu Arap çocuğu öldürür, ardından Sabra ölen çocuk için ağlamaya başlar. Burada karakteri sempatik şekilde tasvir ederken aynı zamanda Arap-İsrail çatışmasını örtmeye çalışıyorlar.”

İSRAİL PROPAGANDASI

Khelil, çizgi romandaki öldürülen Sahad adlı Arap çocuğunun fakir, eğitimsiz ve hırsız olarak tasvir edildiğini belirterek “Ölen çocuk bile tüm hikayede yalancı ve hırsız olarak anlatılıyor. Sahad, karpuz çalıp Hulk ile paylaşmayı seviyor ve turistleri dolandırıp paralarını alabilmek için açlıktan ölmek üzere olan büyük bir ailesi olduğu yalanını söylüyor.” dedi. İnsanların filmle ilgili ortak endişelerinin tıpkı çizgi romanda olduğu gibi Filistinlilerin, Arapların ya da Müslümanların basmakalıp ve insanlık dışı tasvirleriyle sunulacağı konusunda yoğunlaştığına dikkati çeken Khelil, filmin büyük bir İsrail propagandası olacağının altını çizdi. Khelil, filmle ilgili beklentisini “(Marvel’in) Niyetleri, İsrail Apartheid rejimini aklamak mı yoksa insanlığa, yani Filistinlilere karşı işlenen suçları ve insan hakları ihlallerini inkar etmek mi bilmiyorum. Bu fikirleri ya sergilemeye çalışacaklarını ya da üstünü örtmeye çalışacaklarını düşünüyorum ancak tahminimce çok iyi bir iş çıkaramayacaklar.” değerlendirmesinde bulundu.

BİNLERCE KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İsrail’in 14 Mayıs 1948’de Filistin topraklarını işgal etmesiyle zorunlu göçe tabi tutularak Lübnan’a sığınan Filistinli mülteciler, başkent Beyrut’un batısında Sabra ve Şatilla kamplarında, 16 Eylül 1982’de İsrail’in yaptırdığı yeni bir saldırıya maruz kaldı. Filistinliler, binlerce kayıp verdi. Katliamın failleri bugüne kadar kimseye hesap vermedi.