Oyuncular Birliği Ödülleri'nin adayları açıklandı

Amerikan Oyuncular Birliği’nde SAG Ödülleri olarak da bilinen Oyuncular Birliği Ödülleri adayları açıklandı. Oyunculuk kategorilerinde Oscar adaylığı alacak isimlerin en önemli göstergesi olan Oyuncular Birliği Ödülleri, bu yıl 27. kez sahiplerini bulacak. Ödüller, 4 Nisan günü gerçekleşecek ödül töreninde dağıtılacak.
Filmloverss'ın IndieWire'dan aktardığına göre, Oyuncular Birliği Ödülleri, söz konusu oyunculuk kategorileri olduğunda hem Oscar‘ı kimin kazanacağı hem de kimlerin adaylık alacağı konusunda en önemli göstergelerden biri olarak karşımıza çıkıyor.
Geçtiğimiz yıl Oyuncular Birliği Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında adaylık alan beş isimden dördü Oscar adaylığı da kazanırken, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu adaylarının da üçü Oscar adaylığı da elde etti. Kazananlarda ise Oyuncular Birliği tarafından ödüle layık görülen dört isim de Oscar’ın sahibi oldu. Bu yüzden bugün açıklanan adaylıklar Oscar yarışıyla ilgili önemli ipuçları barındırıyor.
SİNEMA
En İyi Toplu Oyuncu Performansı
Da 5 Bloods
Ma Rainey’s Black Bottom
Minari
One Night In Miami
The Trial of the Chicago 7
En İyi Erkek Oyuncu
Riz Ahmed – Sound of Metal
Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom
Anthony Hopkins – The Father
Gary Oldman – Mank
Steven Yeun – Minari
En İyi Kadın Oyuncu
Amy Adams – Hillbilly Elegy
Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom
Vanessa Kirby – Pieces of a Woman
Frances McDormand – Nomadland
Carey Mulligan – Promising Young Woman
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Sacha Baron Cohen – The Trial of the Chicago 7
Chadwick Boseman – Da 5 Bloods
Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah
Jared Leto – The Little Things
Leslie Odom, Jr. – One Night in Miami
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm
Glenn Close – Hillbilly Elegy
Olivia Colman – The Father
Youn Yuh-Jung – Minari
Helena Zengel – News of the World
En İyi Dublör Kadrosu
Da 5 Bloods
Mulan
News of the World
The Trial of the Chicago 7
Wonder Woman 1984
TELEVİZYON
Dram Dizilerinde En İyi Toplu Oyuncu Performansı
Better Call Saul
Bridgerton
The Crown
Ozark
Lovecraft Country
Komedi Dizilerinde En İyi Toplu Oyuncu Performansı
Dead to Me
The Flight Attendant
The Great
Schitt’s Creek
Ted Lasso
Dram Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu
Jason Bateman – Ozark
Sterling K. Brown – This Is Us
Josh O’Connor – The Crown
Bob Odenkirk – Better Call Saul
Rege-Jean Page – Bridgerton
Dram Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu
Gillian Anderson – The Crown
Olivia Colman – The Crown
Emma Corrin – The Crown
Julia Garner – Ozark
Laura Linney – Ozark
Komedi Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu
Nicholas Hoult – The Great
Dan Levy – Schitt’s Creek
Eugene Levy – Schitt’s Creek
Jason Sudeikis – Ted Lasso
Ramy Youssef – Ramy
Komedi Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu
Christina Applegate – Dead to Me
Linda Cardellini – Dead to Me
Kaley Cuoco – The Flight Attendant
Annie Murphy – Schitt’s Creek
Catherine O’Hara – Schitt’s Creek
Televizyon Filmi/Mini Dizilerde En İyi Erkek Oyuncu
Bill Camp – The Queen’s Gambit
Daveed Diggs – Hamilton
Hugh Grant – The Undoing
Ethan Hawke – The Good Lord Bird
Mark Ruffalo – I Know This Much Is True
Televizyon Filmi/Mini Dizilerde En İyi Kadın Oyuncu
Cate Blanchett – Mrs. America
Michaela Coel – I May Destroy You
Nicole Kidman – The Undoing
Anya Taylor-Joy – The Queen’s Gambit
Kerry Washington – Little Fires Everywhere
Dram veya Komedi Dizilerinde En İyi Dublör Kadrosu
The Boys
Cobra Kai
Lovecraft Country
The Mandalorian
Westworld
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