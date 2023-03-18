Son Umut gerçek hikaye mi? Son Umut filminin hikayesi gerçek mi? Filmde anlatılan konu gerçekten de yaşandı mı? Soruları ara ara cevap arıyor.

Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde, o dönemden bir kesiti anlatan "Son Umut" isimli film de televizyon kanallarında yeniden gösteriliyor.

Boşrolünde Rossel Crow, Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı filmi izleyenler hikayenin gerçek olup olmadığını merak ediyor. Son Umut gerçek hikaye mi? Son Umut filminin hikayesi gerçek mi?

Son Umut gerçek hikaye mi? Son Umut filminin hikayesi gerçek mi?

Avusturalyalı bir çiftçi olan Connor, üç oğlunu da Çanakkale Savaşı'na göndermiştir. Çanakkale Savaşı'nın ardından Türkiye'ye gelen Connor'ın tek hedefi uzun süredir haber alamadığı oğullarının izini bulabilmektir. Connor'ın İstanbul'da başlayıp Çanakkale'ye ve oradan da ülkenin çeşitli yerlerine uzanan bu arayış yolculuğunda en büyük destekçileri Türk subayları Hasan ve Cemal olur...

Star Tv ekranlarında yayınlanan Son Umut filminin konusu merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Son Umut filminin hikayesi araştırılıyor.

Son Umut, senaryosunu Andrew Anastasios ve Andrew Knight'in yazdığı, yönetmenliğini Russell Crowe'un yaptığı 2014 Avustralya, Türkiye ve ABD ortak yapımı filmdir. Star Tv ekranlarında yayınlanan Son Umut filmi, izleyiciyi ekrana kilitledi. Kullanıcılar tarafından filminin konusu araştırılıyor.

Avustralyalı bir çiftçi olan Connor (Russell Crowe), 1919 yılında Çanakkale Savaşı'nın ardından Türkiye'ye gelir. Gelibolu'da savaşta kaybolan üç çocuğunu bulmak için arayışa koyulur. Son Umut, senaryosunu Andrew Anastasios ve Andrew Knight'in yazdığı, yönetmenliğini Russell Crowe'un yaptığı 2014 Avustralya, Türkiye, ABD ortak yapımı film. Filmin başrollerini ise; Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney, Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan paylaşmaktadırlar. Filmde Çanakkale Savaşı'nda kaybolan üç oğlunu arayan Avustralyalı bir babanın Türkiye'ye gelişi anlatılmaktadır. Film genellikle ortalama yorumlar aldı. Rotten Tomatoes'ta 136 incelemenin üzerinden %63'lük bir ortalama yakaladı ve 10 üzerinden 6 puan aldı. Metacritic'te ise 36 eleştirmenden 50 puan aldı.

18 Haziran 2013 tarihinde senaryosu Andrew Knight ve Andrew Anastasio tarafından yazılan bir tarihsel dram filmi için, ilk yönetmenlik denemesini yapmak üzere Crowe ile bir anlaşma imzalandığı duyuruldu. Yapımcılığını Troy Lum, Andrew Mason ve Keith Rodger'ın üstlendiği filmin Avustralya ve Türkiye'de çekileceği açıklandı. Filmin çekimleri 2 Aralık 2013 tarihinde Avustralya'da başladı.