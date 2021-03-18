Oscar ödül törenlerinin bir bölümü sosyal mesafe için tren garında düzenlenecek

Deadline'a göre Oscar töreninin bir kısmının Hollywood'da bulunan her zamanki mekanı Dolby Tiyatrosu'nun yanı sıra Los Angeles şehir merkezindeki Union İstasyonu'nda yapılacağı bir e-postayla doğrulandı.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Başkanı David Rubin'den edinilen e-postada adaylar, misafirler ve sunucuların bu yıl törene bizzat katılacağı fakat bilet çekilişinin yapılmayacağı yazıyor.

Deadline daha önce de törene bizzat katılanların pandemide sosyal mesafeyi korumak için, büyüklüğünden dolayı Union İstasyonu'na yerleştirileceğini aktaran kaynakların sözlerine yer vermişti.

Deadline ayrıca Rubin'in son e-postasında gecenin programının nasıl ilerleyeceği veya mekanların ne için kullanıldığı gibi ayrıntılara yer verilmediğini aktardı.

Söz konusu haber 2021 töreninin, devam eden koronavirüs pandemisi sebebiyle 2020'de, bu yılın nisan ayına ertelenmesinin ardından geldi. Bu olay, Oscar tarihindeki yalnızca 4. erteleme olmuştu.

Ertelenmeden önce bu yılki törenin 28 Şubat'ta yapılması planlanıyordu. Bununla birlikte akademi, virüsün yansımalarıyla başa çıkmak için çaba sarf etmeye devam ediyor.

Akademinin oy hakkına sahip 9 bin 362 üyesinin yanı sıra diğer üyelerine de gönderildiği bildirilen e-postada Rubin, başka hiç yüz yüze etkinlik yapılmayacağını doğruladı.

Adaylık gösterimlerinin, Oscar Adayları Öğle Yemeği'nin, Oscar sonrasındaki Governors Ball kutlamasının ve Londra ve New York'ta düzenlenen Oscar gezesi izleme partilerinin tümünün iptal edildiği söyleniyor.

Rubin, akademinin "diğer törenlerin hiçbirine benzemeyen bir Oscar gösterisi hazırlaması" için "ideal yapımcı üçlüsünü, yani Jesse Collins, Stacey Sher ve Steven Soderbergh'i" bir araya getirdiğini söyledi.

Sektörün krizden kötü etkilenmesinin ardından geçen nisan akademi benzeri görülmemiş bir karara imza atarak sinemada gösterime girmeyen filmlerin de aday olmasına izin vermişti.

ABD'nin büyük kısmı martta tecride girdiği için sinemalar kapanmış ve Cannes gibi büyük festivaller iptal edilirken, gündemde geniş yer bulan filmlerin gösterimleri de ertelenmişti.

Elde edilen e-posta, bu yılın ödüllerinin "geçen yıl film yapımındaki unutulmaz performansları, başarıları ve sıradışı filmleri onurlandıracağında" ısrarcı.