Türkiye ve Kazakistan ortak dizi çekecek

Kazakistan medyasına yansıyan haberlere göre, iki ülkenin önde gelen televizyon kanalları, 6 bölüm sürecek dizi için çalışmalara başladı.

Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci sultanı, büyük Türk hükümdarı Alparslan’ın hayatı, televizyon ekranlarına gelecek. Kazakistan merkezli medya servisi Astana Times‘ta yer alan haberde, projenin Türkiye’den TRT ile bir Kazakistan televizyon kanalı tarafından hayata geçirileceği bildirildi.

Konuya ilişkin Kazakistan medyasına açıklamalarda bulunan projenin yapımcısı Emre Konuk, film stüdyosunun yaklaşık 50 hektarlık bir alanı kaplayacağını kaydetti. Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesi için büyük bir mücadele veren Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan’ın hayatı altı bölüm halinde beyazperdeye aktarılacak.

Kaynak: QHA