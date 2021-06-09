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Siyasilere yönelik unutulmaz eylemler: Domates, yumurta, ayakkabı, tokat, yumruk!

GENEL 09.06.2021, 17:10
Siyasilere yönelik unutulmaz eylemler: Domates, yumurta, ayakkabı, tokat, yumruk!
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Protestolar ve eylemler yüzyıllardır devam ediyor. Özellikle siyasetçileri hedef alınca unutulmaz oluyorlar.