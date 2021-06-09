GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
WORLD BULLETIN
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Hac
Hayatın İçinden
AA Analizleri
Ekonomi Finans
Çevre ve İklim
Bilim Teknoloji
Ramazan
Ana Sayfa
Yazarlar
Video Galeri
Foto Galeri
Anketler
Karikatürler
Künye
İletişim
Sitene Ekle
WORLD BULLETIN
Dünya
Türkiye
Dübam
Analiz
Tarih Dosyası
Türkiye ve Dünya gündemi
Genel
Kültür Sanat
Aile
Siyasilere yönelik unutulmaz eylemler: Domates, yumurta, ayakkabı, tokat, yumruk!
GENEL
09.06.2021, 17:10
1/38
Protestolar ve eylemler yüzyıllardır devam ediyor. Özellikle siyasetçileri hedef alınca unutulmaz oluyorlar.
Kaydet
Öne Çıkan Galeriler
Siyasilere yönelik unutulmaz eylemler: Domates, yumurta, ayakkabı, tokat, yumruk!
Sahili işgal ettiler
Hurdaları sanat eserine dönüştürdü
Mısır, Gazze'nin yeniden imarına destek için düzinelerce iş makinesi gönderdi
Humeyni sürgünden dönerken ne hissetmişti?
Yeni Galeriler
Siyasilere yönelik unutulmaz eylemler: Domates, yumurta, ayakkabı, tokat, yumruk!
Sahili işgal ettiler
Hurdaları sanat eserine dönüştürdü
Mısır, Gazze'nin yeniden imarına destek için düzinelerce iş makinesi gönderdi
Humeyni sürgünden dönerken ne hissetmişti?
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
info@dunyabulteni.net
Güncel Haberler
ABD'de 'zengin skandal'
ABD'de ikinci doz aşı yaptıranların sayısı 140 milyonu geçti
Donald Trump'tan Nijerya'ya destek
Sıra 45 yaş üstüne geldi
Popüler Haberler
'İsrail, savunma gücünün çökmesiyle yenilgiye uğradı'
İngiltere küçüldü
El-Kassam, 120 kilometre menzilli yeni roketini duyurdu
'İsrail'e 5 dakikada 137 roket gönderdik'
#corona virüsü
#koronavirüs
#su kuyusu
#CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal
#karadağda genel seçim
#hjastaneye yatış
#Abdullahi Ebubekir
#astrazeneca aşısı
#hamile
#Pakistan 9 aylık bebek
#işaret dili
#ileri saat uygulaması
#ithalat
#itlaf
#Afrika Boynuzu
#fesih
#Almanya Dışişleri Bakanı
#Hamza Yusuf
#Genç Dergi
#emniyet müdürü
Copyright © 2021
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#corona virüsü
#koronavirüs
#su kuyusu
#CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal
#karadağda genel seçim
#hjastaneye yatış
#Abdullahi Ebubekir
#astrazeneca aşısı
#hamile
#Pakistan 9 aylık bebek
#işaret dili
#ileri saat uygulaması
#ithalat
#itlaf
#Afrika Boynuzu
#fesih
#Almanya Dışişleri Bakanı
#Hamza Yusuf
#Genç Dergi
#emniyet müdürü