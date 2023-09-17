Beyağaç Güreşleri kim kazandı?

Beyağaç Güreşlerinin sonuçları belli oldu. Denizli'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen Beyağaç Güreşleri'ne katılan en ünlü isim Cengizhan Şimşek olmuştu.

BEYAĞAÇ GÜREŞLERİ KİM KAZANDI?

Denizli 12.Beyağaç Hüseyin Çokal Yağlı Güreşleri tamamlandı.

Beyağaç Güreşlerine katılan yıldız isimler Cengizhan Şimşek, M. Doğan Özkaya, Serdar Yıldırım ve Yalçın Üncül oldu.

Beyağaç Güreşleri'ne katılan en ünlü isim Cengizhan Şimşek'ti.

Bugün aynı zamanda İstanbul'da Ulugazi Güreşleri olduğu için bütün ünlü pehlivanlar burada boy gösterdi.

Beyağaç'taki güreşlerde ise Cengizhan Şimşek ve Ali Yanatma finale kaldı.

FİNAL

Cengizhan Şimşek, rakibini yenerek Beyağaç Başpehlivanı oldu.

Kürsü:

1- Cengizhan Şimşek

2- Ali Yanatma

3- Mustafa Doğan Özkaya

3- Serkan Serttürk