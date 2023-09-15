Biga Güreşleri kim kazandı?
Çanakkale Bigalı Yağlı Güreşleri'ninn sonuçları belli oldu. Hamza Köseoğlu ile Ertuğrul Dağdeviren'in finale kaldığı müsabakaların kazanan ismi de belli oldu.
Biga Yağlı Güreşleri sonuçları belli oldu. Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen güreşlerin finalinde Ertuğrul Dağdeviren ile Hamza Köseoğlu finale kaldı.
BİGA GÜREŞLERİ KİM KAZANDI?
Çanakkale Bigalı Yağlı Güreşleri 2023 sezonu tamamlandı.
Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek gibi ünlü isimlerin katıldığı güreşlerde finale kalan isimler ise sürpriz oldu.
Bigalı Güreşlerine katılan isimler şöyleydi:
3. TURDA EŞLEŞEN İSİMLER
Biga Güreşlerinde 3. tur eşleşmeleri şöyle olmuştu:
2. TUR EŞLEŞMELERİ
Biga Güreşlerinde 2. tur eşleşmeleri:
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Biga Güreşleri çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:
İsmail Balaban - Mustafa Özkaya
Yalçın Üncül - Osman Aynur
Hamza Köseoğlu - Hüseyin Gümüşalan
Mustafa Batu - Ertuğrul Dağdeviren
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Çanakkale Bigalı Güreşleri'nin yarı final eşleşmeleri şöyleydi:
Doğan Özkaya - Hamza Köseoğlu
Yalçın Üncül - Ertuğrul Dağdeviren
FİNAL ETABI
Finale Ertuğrul Dağdeviren ile Hamza Köseoğlu kaldı.
Dağdeviren, Hamza Köseoğlu'nu er meydanında devirerek kemerin sahibi oldu.
Kürsü:
1- Ertuğrul Dağdeviren
2- Hamza Köseoğlu
3- Yalçın Üncül
3- Mustafa Doğan Özkaya