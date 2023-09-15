Biga Güreşleri kim kazandı?

Çanakkale Bigalı Yağlı Güreşleri'ninn sonuçları belli oldu. Hamza Köseoğlu ile Ertuğrul Dağdeviren'in finale kaldığı müsabakaların kazanan ismi de belli oldu.

Spor 15.09.2023, 20:52 15.09.2023, 21:00
Biga Güreşleri kim kazandı?

Biga Yağlı Güreşleri sonuçları belli oldu. Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen güreşlerin finalinde Ertuğrul Dağdeviren ile Hamza Köseoğlu finale kaldı. 

BİGA GÜREŞLERİ KİM KAZANDI?

Çanakkale Bigalı Yağlı Güreşleri 2023 sezonu tamamlandı.

Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek gibi ünlü isimlerin katıldığı güreşlerde finale kalan isimler ise sürpriz oldu. 

Bigalı Güreşlerine katılan isimler şöyleydi:

Biga Güreşleri kim kazandı?

3. TURDA EŞLEŞEN İSİMLER

Biga Güreşlerinde 3. tur eşleşmeleri şöyle olmuştu: 

2. TUR EŞLEŞMELERİ

Biga Güreşlerinde 2. tur eşleşmeleri:

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Biga Güreşleri çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu: 

İsmail Balaban - Mustafa Özkaya

Yalçın Üncül - Osman Aynur

Hamza Köseoğlu - Hüseyin Gümüşalan

Mustafa Batu - Ertuğrul Dağdeviren 

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çanakkale Bigalı Güreşleri'nin yarı final eşleşmeleri şöyleydi:

Doğan Özkaya - Hamza Köseoğlu

Yalçın Üncül - Ertuğrul Dağdeviren 

FİNAL ETABI

Finale Ertuğrul Dağdeviren ile Hamza Köseoğlu kaldı.

Dağdeviren, Hamza Köseoğlu'nu er meydanında devirerek kemerin sahibi oldu.

Kürsü: 

1- Ertuğrul Dağdeviren

2- Hamza Köseoğlu

3- Yalçın Üncül

3- Mustafa Doğan Özkaya

#Biga Güreşleri
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