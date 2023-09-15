Biga Güreşleri kim kazandı?

Biga Yağlı Güreşleri sonuçları belli oldu. Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen güreşlerin finalinde Ertuğrul Dağdeviren ile Hamza Köseoğlu finale kaldı.

BİGA GÜREŞLERİ KİM KAZANDI?

Çanakkale Bigalı Yağlı Güreşleri 2023 sezonu tamamlandı.

Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek gibi ünlü isimlerin katıldığı güreşlerde finale kalan isimler ise sürpriz oldu.

Bigalı Güreşlerine katılan isimler şöyleydi:

3. TURDA EŞLEŞEN İSİMLER

Biga Güreşlerinde 3. tur eşleşmeleri şöyle olmuştu:

2. TUR EŞLEŞMELERİ

Biga Güreşlerinde 2. tur eşleşmeleri:

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Biga Güreşleri çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:

İsmail Balaban - Mustafa Özkaya

Yalçın Üncül - Osman Aynur

Hamza Köseoğlu - Hüseyin Gümüşalan

Mustafa Batu - Ertuğrul Dağdeviren

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çanakkale Bigalı Güreşleri'nin yarı final eşleşmeleri şöyleydi:

Doğan Özkaya - Hamza Köseoğlu

Yalçın Üncül - Ertuğrul Dağdeviren

FİNAL ETABI

Finale Ertuğrul Dağdeviren ile Hamza Köseoğlu kaldı.

Dağdeviren, Hamza Köseoğlu'nu er meydanında devirerek kemerin sahibi oldu.

Kürsü:

1- Ertuğrul Dağdeviren

2- Hamza Köseoğlu

3- Yalçın Üncül

3- Mustafa Doğan Özkaya