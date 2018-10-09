Galatasaray'dan beklenen hamle

Galatasaray yönetimi, Habib Nurmagomedov’u Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Schalke 04 maçına getirmek için harekete geçti.

Galatasaraylılar, Habib’in 14 yaşındayken Galatasaray formasıyla çekilen fotoğrafını paylaşan sporcuyu tebrik etmişlerdi.

KHABIB (HABİB) NURMAGOMEDOV KİMDİR?

1988 yılında Dağıstan’da doğan Nurmagomedov, üç Çocuklu ailenin ikinci çocuğu. Birçok Dağıstanlı çocuk gibi küçük yaşta güreşe başladı. Aslen Avar. Evli ve bir çocuk babası. Türkiye’yi seviyor ve Galatasaray'ı destekliyor.

HABİB’İN DÖVÜŞ SANATLARI SERÜVENİ

12 yaşında Güreş, 15 yaşında Judo, 17 yaşında ise Sambo'ya başladı. Babası da Sambo hocası. Habib’i kendi öz babasının yetiştirdiği aktarılıyor.

MMA'daki ilk maçına 13 Eylül 2008'de çıktı ve MMA tarihindeki ilk maçında kesin bir galibiyet aldı. 2008 yılında katıldığı turnuvada aynı gece üç maça birden çıktı ve hepsini kazandı. O geceden sonra Habib’in ismi tüm Rusya’da yankılandı. 2011 yılına kadar Rusya ve Ukrayna'da ringlere çıktı. Arka arkaya çıktığı 16 maçın tamamını kazandı ve Amerika'da organizatörlerin dikkatini çekti.

2012'de UFC'de ilk maçında Kamal Shalorus ile maç yaptı. Amerika'daki ilk mücadelesini kazanarak Rusya'daki başarısını Amerika'ya taşıdı. 2013'de 18. maçına çıktı ve MMA'daki 18. galibiyetini aldı. Thigo Tavarez'i iki dakika dolmadan yere yıktı. 2014'ün Nisan ayında kariyerinin en önemli maçlarından birine çıktı. İleride şampiyon olacak Rafael Dos Anjos ile karşılaşan Habib Nurmagomedov rakibini yenerek önemli bir zafer kazandı.

KÜÇÜK BİR SAKATLIK DÖNEMİ

UFC 178'de ve 187'de çıkacağı önemli maçlar öncesi sakatlık yaşadı ve kariyerinde bir süre geriye gitti. Habib Nurmagomedov uzun bir sakatlığın ardından 2016 yılında Darrell Horcher ile karşılaşarak rakibini mağlup etti. Habib uzun süren sakatlığının ardından yenilmezlik serisini sürdürdü. Sakatlıktan sonra iyi döndüğünü gösteren Nurmagomedov, UFC 205'te Michael Johnson ile karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Dağıstanlı dövüşçü bu maçtan sonra acımasızlığıyla bilinen Conor McGregor'a meydan okudu. Conor için "Tavuğunuzla dövüşmek istiyorum" dedi ve kemer maçı beklediğini açıkladı

HAFİF SİKLET ŞAMPİYONU OLDU

Tony Ferguson ile müsabakası dördüncü kez 7 Nisan 2018'deki UFC 223 ana olayı için ayarlandı. Müsabaka Conor McGregor'un elinden alınan UFC hafif siklet şampiyonluğu içindi. Ancak 1 Nisan 2018'de Tony Ferguson'nun dizini sakatladığı duyuruldu ve yerini UFC tüy siklet şampiyonu Max Holloway aldı. 6 Nisan tarihinde New York Eyaleti Atletik Komisyonu, müsabakaya çıkmak için aşırı kilo verdiği gerekçesiyle Max Holloway'i müsabakadan çekti. Holloway'in yerini Al Iaquinta aldı fakat kendi maçı için 70.8 kg tartılan Iaquinta, hafif siklet şampiyonluk müsabakası ağırlık limiti olan 70.3 kg'ın üstünde tartıldığı için kazansa bile yeni şampiyon olamayacaktı. Nurmagomedov müsabakayı beş raunt boyunca domine etti ve rakibini jüri kararıyla yenip UFC hafif siklet şampiyonu oldu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 17:12