Puskas ödülünü kim verir? Puskas ödülü nedir?

Puskas ödülünü kim verir, kimlere virilir, şu ana kadar kimler aldı soruları merakla cevap arıyor.

PUSKAS ÖDÜLÜNÜ KİM VERİR?

Puskas Ödülü, FIFA tarafından yılın en güzel golünü atan futbolcuya verilen bir ödüldür. Adını efsanevi Macar futbolcu Ferenc Puskas'tan almıştır. Bu ödül, golün estetik değeri, teknik beceri ve yaratıcılık gibi faktörlere dayanarak seçilen bir kazananı onurlandırmak amacıyla verilir.

Ödül, her yıl FIFA tarafından düzenlenen "The Best FIFA Football Awards" töreninde sahiplerini bulur. FIFA, futbolseverlerin katılımıyla belirlenen adaylar arasından en güzel golü seçer. Genellikle göze çarpıcı ve şaşırtıcı goller, ödül için öne çıkar. Bu ödül, futbolun yaratıcılığını, yeteneklerini ve görsel etkileyiciliğini vurgulayarak futbolun sanatsal yönünü kutlamayı amaçlar.

Ödül, futbolun en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilir ve futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilir. Kazanan futbolcu, ödülünü genellikle yılın futbol ödül töreninde sahne alarak alır ve o anın büyüsü futbol dünyasında uzun süre hatırlanır.

Eğer futbolu sevenler, oynayanlar veya izleyenlerdenseniz, Puskas Ödülü'nden bahsedildiğini duymuşsunuzdur. Her yıl en güzel gole bu prestijli ödül verilmektedir. Ancak, bu ödüle adını veren ve büyük bir futbolcu olan Ferenc Puskas kimdir? Ferenc Puskas, 1927 yılında doğmuş olan Macar futbolcu ve teknik direktördür.

Kariyeri boyunca oynadığı maçlara ve attığı gollere bakıldığında, maç başına gol ortalaması oldukça yüksektir. Macaristan liginde oynadığı tüm sezonlarda gol kralı olmuş bir solak olarak bilinir. Macar futbolunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak kabul edilir. Ayrıca kariyeri boyunca Real Madrid'de de oynamış ve 8 yıl boyunca 182 maça çıkarak 157 gol atmıştır.

Attığı goller arasında birçok farklı, şık ve estetik gol bulunmaktadır. Ferenc Puskas, futbolu 37 yaşında bırakmış ve 2006 yılında 79 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Puskas Ödülü, FIFA Başkanı Sepp Blatter'ın Ferenc Puskas'ın anısını yaşatmak amacıyla, Puskas'ın vefatından 3 yıl sonra verilmesine karar verdiği bir ödüldür.

Puskas Ödülü'nü kazanabilmek için bazı önemli kriterler bulunmaktadır. Öncelikle, en güzel gole Puskas Ödülü verildiği bilinmektedir. Peki, güzel gol neye göre seçilir? Bir oyuncunun golü, Puskas Ödülü alabilmesi için aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

Topun kaleye gittiği yer sıradan olmamalıdır.

Maçın önemi göz önünde bulundurulmalıdır.

Rakip takımın hatası olmamalıdır.

Oyuncunun FIFA tarafından sabıkası olmamalıdır.

Yani gol, enteresan, şık ve yukarıdaki özellikleri içermelidir. Gerçekten bugüne kadar Puskas Ödülü alan gollere baktığınızda, bu unsurları görebilirsiniz. Peki, Puskas Ödülü ne zaman verilir? Puskas Ödülü, Ocak ayında seçilen adaylar arasında yapılan bir organizasyon ve yarışma sonucunda belirlenmektedir.

İlk Puskas Ödülü'nü Cristiano Ronaldo almıştır. İkinci Puskas Ödülü ise Hamit Altıntop'a verilmiştir. Diğer Puskas Ödülü sahiplerini aşağıdaki listede görebilirsiniz.

Puskas Ödülü ile ilgili merak edilen konulardan biri de Messi'nin Puskas Ödülü'nü kazanıp kazanmadığıdır. Ancak yukarıdaki listeden de görebileceğiniz gibi, Messi maalesef Puskas Ödülü'nü alamamıştır.

PUSKAS ÖDÜLÜ KAZANANLAR LİSTESİ

Puskas Ödülü kazanan futbolcular listesi şöyle: