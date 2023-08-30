Real Madrid neden ikinci torbada? Şampiyonlar Ligi kura torbaları neye göre belirlenir?

Real Madrid neden ikinci torbada yer aldı sorusu bu akşam en çok cevabı merak edilen soru oldu. Kuralar yarın çekiliyor. Torbalarda yer alan takımlar belli oldu. Eşleşmeler ise yarın belli olacak. Ancak kura çekilmeden önce spor severlerin kafasında bazı soru işaretleri var?

REAL MADRID NEDEN İKİNCİ TORADA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura torbaları, kulüplerin ve ülkelerin performanslarına göre belirlenir. Her sezon öncesinde, UEFA'nın kulüp sıralamasına göre takımlar sıralanır ve bu sıralama doğrultusunda kura torbaları oluşturulur. Bu sıralamada kulüplerin geçmiş yıllardaki Avrupa kupası performansları, liglerindeki başarıları ve diğer faktörler göz önünde bulundurulur.

Genellikle aşağıdaki faktörler kura torbalarını belirlemek için kullanılır:

Kulüp Katsayıları: UEFA, her kulübün son beş yıldaki Avrupa kupası performanslarına dayalı olarak bir kulüp katsayısı hesaplar. Bu katsayılar, kulüplerin ne kadar başarılı olduklarını yansıtır. Kulüpler daha yüksek katsayıya sahip oldukça, daha üst sıralı kura torbalarında yer alma şansları artar.

Lig Katsayıları: Kulüplerin ülkelerinin liglerinin UEFA sıralamasındaki yerleri de kura torbalarını etkiler. Ülke sıralamaları, bir ülkenin kulüplerinin Avrupa kupalarındaki toplam başarısını yansıtır. Daha yüksek sıralı liglerde oynayan kulüpler, daha yüksek sıralı kura torbalarında yer alır.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Şampiyonları: Önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları, daha yüksek bir statüye sahip olarak kura torbalarında üst sıralarda yer alırlar.

Ülke Katsayıları: Ülkelerin UEFA katsayıları, o ülkenin kulüplerinin ve milli takımlarının Avrupa kupalarındaki genel başarısını gösterir. Bu da kulüplerin kura torbalarındaki yerlerini etkileyebilir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI: 1. 2. 3. 4. TORBA TAKIMLARI

Çarşamba günü oynanacak maçların ardından torbalardaki takımlar kesinleşecek. Şimdilik olma ihtimali bulunan torbalar şu şekilde:

1. TORBA: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. TORBA: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. TORBA: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers ya da PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Young Boys

4. TORBA: Galatasaray, Real Sociedad, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Lens, AEK Atina ya da Antwerp, Kopenhag ya da Rakow