Sahibi Arap, kaptanı Türk Avrupa Şampiyonu

BAE'li El Nahyan ailesinin sahibi olduğu Manchester City takımı dün akşam İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Kupası final maçının kazanan tarafı oldu. Kupayı kaldıran isim ise Türk vatandaşı İlkay Gündoğan'dı. Manchester City'nin Avrupalı taraftarları kupayı alma sevincini yaşarken, Müslümanlar da takımın sahibi ve kaptanını öğrenince sevindi.

İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Manchester City, kupanın sahibi oldu.

İlk devrede topla daha fazla oynayan taraf Manchester City oldu. Rakibini yarı sahasında karşılayan Inter ise hızlı hücumlarla pozisyona girmeye çalıştı. İngiltere ekibinin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, yaşadığı sakatlık sonrası 36. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

6. dakikada Manchester City tehlikeli geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bernardo Silva’nın vuruşunda, top az farkla auta gitti.

20. dakikada gelişen Inter hücumunda Lautaro Martinez'in pasıyla Marcelo Brozovic topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

26. dakikada Inter gole yaklaştı. Manchester City kalecisi Ederson'un hatalı pasında top Nicolo Barella'nın önünde kaldı. Ceza alanı dışındaki Barella'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

- UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Slovenya Başbakanı Robert Golob, Ürdün Başbakanı Bişer Al-Hasavneh, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ve İtalya Meclis Başkanı Ignazio la Russa da izledi.

27. dakikada Kevin De Bruyne’nin pasıyla ceza sahasına hareketlenen Erling Haaland, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Norveçli futbolcunun çaprazdan vuruşunda Inter kalecisi Andre Onana gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

58. dakikada Inter gole yaklaştı. Bernardo Silva'nın hatalı geri pasında topa hareketlenen Lautaro Martinez, ceza sahasına girerek kaleci Ederson ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk ederek açıyı daraltan Ederson, Arjantinli futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta gole izin vermedi.

68. dakikada Manchester City golü buldu. Bernardo Silva, Manuel Akanji’nin ara pasıyla sağ taraftan ceza sahasına girdi. Silva'nın son çizgiden çevirdiği top, savunmadan sekerek Rodri'nin önüne düştü. Ceza sahasına giren İspanyol futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

71. dakikada Inter tehlikeli geldi. Denzel Dumfries’in kafayla ceza sahasına havalandırdığı topa, Manuel Akanji müdahale edemedi. Kale sahası önünde Federico Dimarco’nun kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Dimarco’nun kafa vuruşunda, bu kez Romelu Lukaku’ya çarpan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

78. dakikada Manchester City, ikinci gole yaklaştı. Şık bir vücut çalımıyla rakiplerinden kurtularak ceza sahasına giren Phil Foden'ın yerden şutunda kaleci Andre Onana topu yatarak kontrol etti.

88. dakikada Inter, net gol pozisyonundan yararlanamadı. Robin Gosens'in kafayla çevirdiği top, kale alanındaki Romelu Lukaku'nun önünde kaldı. Lukaku'nun kafa vuruşunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağa çizgi üzerinde müdahale ederek gole izin vermedi. Ruben Dias, dönen topu kafayla kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Manchester City, kupa tarihinde ilk şampiyonluğu elde etti.

Manchester City ve Guardiola, tarihe geçti

İngiliz futboluna son yıllarda kazandığı başarılarla damga vuran Manchester City, Federasyon Kupası'nın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak tarihi bir rekor kırdı.

Premier Lig'de son 6 yılın 5'inde şampiyonluk ipini göğüsleyen Manchester City, Federasyon Kupası zaferiyle de İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın teknik direktörlük yaptığı yedi yıllık dönemde 21 yerel kupanın 11'ini kazandı.

Bu sezon Premier Lig ve Federasyon Kupası'na İstanbul'un ev sahipliği yaptığı finalde Inter'i 1-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de ekleyen Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, tarihi bir başarıya imza attı.

Favori olarak geldiği İstanbul'dan kupayla ayrılan Manchester ekibi, 24 yıl sonra İngiliz futbolunda "üçleme" (treble) yapmayı başaran ikinci kulüp oldu.

Manchester United, "Sir" unvanlı Alex Ferguson'un çalıştırdığı 1999'da Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni aynı yıl kazanarak İngiliz futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti.

"Koleksiyoner" Guardiola'dan İstanbul'da yeni rekor

Manchester City ile üç kupayı da kazanan 52 yaşındaki Pep Guardiola, bunu iki kez başaran ilk teknik adam olarak tarihe geçti.

Guardiola, Barcelona'yı çalıştırdığı 2009 yılında LaLiga, İspanya Kral Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak "üçleme" yapmıştı.

Avrupa futbolunu o dönemde domine eden Katalan temsilcisi, üç kupanın yanı sıra İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da müzesine götürmüştü.

Guardiola'nın üçüncü şampiyonluk sevinci

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kariyerinde üçüncü kez Şampiyonlar Ligi kupası sevinci yaşadı.

Deneyimli teknik adam, Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarında Avrupa'nın 1 numaralı kupasında şampiyonluğa uzanmıştı.

Manchester City oyuncusu Haaland, hem gol kralı oldu hem kupayı kazandı

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finaline bu sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 52 gol atarak gelen Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Inter karşısında skor üretemese de kupa sevinci yaşadı.

Manchester City'nin final yolculuğundaki 13 maçında da forma giyen ve attığı 12 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan 22 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşadı.

Haaland, turnuvada sezon boyunca kırdığı rekorlarla adından sıkça söz ettirdi.

Son 16 turunda, ilk yarısında "hat-trick" yaptığı Leipzig maçında toplam 5 kez rakip fileleri havalandıran Haaland, turnuvada 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

22 yaş 236. gününde 30 gole ulaşan Norveçli yıldız, Kylian Mbappe'nin 22 yaş 352 günle kırdığı rekoru geride bıraktı.

"Devler Ligi"ndeki 25. maçında 30 gole ulaşarak erişilmesi güç bir istatistiğe daha imza atan Haaland, 34 karşılaşmayla bu alanda rekoru elinde tutan eski Hollandalı futbolcu Ruud Van Nistelrooy'u zirveden indirdi.

Haaland ayrıca, turnuvada bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Organizasyonda daha önce Ekim 2014'te Shakhtar Donetsk formasıyla Brezilyalı Luiz Adriano, Mart 2012'de de Barcelona formasıyla Lionel Messi takımları adına 5 gol kaydetmişti.

Manchester City, kupasını aldı

Maçın ardından gerçekleştirilen seremonide UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kupayı takım kaptanı İlkay Gündoğan'a verdi. İlkay, daha sonra kupayı takım arkadaşlarına götürürken, Manchester Cityli oyuncular, kupayı havaya kaldırarak şampiyonluğu kutladı.

Mücadelenin sona ermesiyle Manchester City'nin teknik heyeti, oyuncuları ve taraftarları büyük sevinç yaşadı. Saha içinde birbirlerine sarılan Manchester Cityli futbolcular, sonrasında mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı.

Seremoninin ardından saha içinde kurulan platformda bir süre sevinen Manchester ekibinin oyuncuları, daha sonra kupayla tribünleri dolaştı.

Interli futbolcular ve taraftarlar ise karşılaşmanın bitmesinin ardından büyük üzüntü yaşadı. Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, sahaya girerek futbolcularını teselli etti. Manchester City futbolcuları ve teknik heyeti, platformun yanına dizilerek madalyalarını almaya giden Interli oyuncuları alkışladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi

Manchester City forması giyen Türk kökenli futbolcu İlkay Gündoğan ile Interli milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluk kupası için karşı karşıya geldi.

Manchester City'nin Inter'ı 1-0 yenerek kupaya uzandığı finalde, kaptan İlkay Gündoğan da kupayı kaldıran ilk Türk kökenli futbolcu olarak tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinde "1-0" geleneği bozulmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son üç sezondur kazananı belirleyen 1-0'lık skor İstanbul'da da değişmedi.

2005 yılında normal süresi 3-3 sona eren Milan-Liverpool maçıyla 21. yüzyılın en gollü finaline ev sahipliği yapan İstanbul, bu kez futbolseverleri tek gollü şampiyonlukla uğurladı.

Manchester City ile Inter arasında oynanan final mücadelesinde Rodri dışında gol atmayı başaran futbolcu olmadı.

Finalde geçen sezon Real Madrid, Liverpool'u 1-0 mağlup ederken, 2020-2021 sezonunda ise Chelsea, Manchester City'i aynı skorla yenerek kupayı kazanmıştı.

"Maçın futbolcusu" Rodri

Manchester City'ye tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını getiren golün atan Rodri, "maçın futbolcusu" seçildi.

26 yaşındaki İspanyol futbolcu, 68. dakikada attığı golle takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağladı.

Kevin De Bruyne'nin talihsizliği yakasını bırakmadı

Manchester City’nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne, iki yıl önceki Şampiyonlar Ligi finalinin ardından bu finalde de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

31 yaşındaki futbolcu, Chelsea’ye 1-0 yenildikleri 2021 finalinin 60. dakikasında sakatlanarak yerini Gabriel Jesus’a bırakmıştı. De Bruyne bu maçta da 36. dakikada oyundan çıkarken, yerine Phil Foden girdi.

Carson, ikinci finalinden de kupayla ayrıldı

Manchester City'nin yedek kalecisi Scott Carson, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finali için geldiği İstanbul'dan yine kupayla ayrıldı.

37 yaşındaki İngiliz file bekçisi, 2004-2005 sezonunda oynanan Milan-Liverpool finalinde de Liverpool'un yedek kalecisi olarak kadroda yer almış ve takımıyla şampiyonluğa uzanmıştı.

Manchester City, şampiyon olan 6. İngiliz takımı

Manchester City, İstanbul'daki zaferinin ardından Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren 6. İngiliz takımı oldu.

Daha önce Aston Villa, Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Nottingham Forest, bu başarıya ulaşmıştı.

Guardiola: "Geçmişte çok yaklaştık olmadı ama bugün başardık"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, geçmişte çok yaklaştıkları Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna İstanbul'da ulaştıklarını söyledi.

Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 1-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısına alkışlar eşliğinde girdi.

Inter'i gösterdiği performanstan dolayı kutlayan Guardiola, "Bu acıyı tamir edebilecek sözler yok. Ama Avrupa'nın en iyi ikinci takımı oldular. Sportif direktörümüze teşekkür etmek istiyorum. Genellikle Şampiyonlar Ligi'ni kazanmazsanız ertesi gün işten kovulursunuz. Bizim projemiz işe yaradı. Geçmişte çok yaklaştık olmadı ama bugün başardık." diye konuştu.

"Kariyerinizde ikinci kez üçleme yaptınız, neler hissediyorsunuz" sorusuna Guardiola, "Şu an hiçbir şey bitmedi. Bunu daha önce Barcelona'da da yaşamıştım. İlk yarıda kendimizi bulmaya çalıştık, çabaladık. Rodri çok emek sarf etti. Son dakikalarda inanılmaz bir baskı yaptı rakibimiz. Ederson gibi bir kaleciye sahip olmak büyük şans. Çok iyi kurtarışlar yaptı." yanıtını verdi.

Alex Ferguson'un da üçleme yaptığını hatırlatan Guardiola, İngiltere'de İskoç teknik adamla aynı başarıyı yakalamanın harika bir duygu olduğunu kaydetti.

Şeyh Mansur'un kulübü almasından sonra her şeyin çok değiştiğini aktaran Guardiola, "Onsuz bunlar mümkün olamazdı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanma, inandığımız şeyin peşinden gitmek. Bu fırsatı, bu imkanı bize sundukları için onlara teşekkür etmeliyim. Manchester City bu yıl kazanmalıydı, başarmalıydı. Bunu hak ettik." ifadelerini kullandı.

Guardiola, Inter karşısında çok baskı hissettiklerini belirterek, "İtalyan takımları öyle iyi oynuyorlar ki baskıyı çok hissediyorsunuz. Baskıdan kaçmak mümkün olmuyor. Önümüzde yıl tekrar çok çalışmak, yeniden kazanmak, burada olmak, unutulmamak istiyorum. Sonunda kazanamamak da var." şeklinde görüş belirtti.

Kendisine yönelik her yıl bütün kupaları kazanma beklentisi olduğunu dile getiren, 6-7 yılda çok büyük işler başardıklarını söyledi.

Deneyimli teknik adam, kalecileri Ederson'un ikinci yarıda bir hatasının olduğunu hatırlatarak, "Çok pahalıya mal olabilirdi ama olmadı. Eski bir futbolcu olarak şunu söyleyebilirim, bazen kendiniz olamıyorsunuz." diyerek sözlerini tamamladı.

Inzaghi: "İstediğimiz bir sonuç değil bu"

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kaybettikleri için büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ancak başlarını dik tutmaları gerektiğini söyledi.

Inzaghi, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'ye 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 1-0'lık mağlubiyetin istedikleri sonuç olmadığını belirterek, "Başımızı dik tutmamız gerekiyor. Tabii ki pişmanlıklarımız var. İstediğimiz bir sonuç değil bu. Bizim açımızdan büyük hayal kırıklığı. Manchester City bu akşam mükemmel bir maç oynadı. Biz de iyi oynadık. Bu sonucu hak etmedik." diye konuştu.

Taraftarlara teşekkür eden deneyimli teknik adam, "Buraya gelerek böylesine güzel anlar yaşattılar bize. Bu kupayı Inter taraftarıyla paylaşmak harika olurdu. Ancak bu akşam bunu hak eden Manchester City oldu. Ama oyuncularımı kimseyle değişmem." ifadelerini kullandı.

Böylesine yoğun bir atmosferde oynamanın kolay olmadığını dile getiren Inzaghi, sonucu kabul edip yola devam etmeleri gerektiğini kaydetti.

Meslektaşı Guardiola'yı tebrik eden Inzaghi, "Manchester City dünya şampiyonu bir takım. Finalde de çok güzel oynadılar. Planladığımız maç, oyun buydu. Ancak ilk yarıda belki pozisyonlama açısından daha iyi olabilirdik. Bunun da riskleri var, riskleri göze alarak oynadık. Manchester City'ye karşı oynamış olmamız, kalecimizin bu kadar iyi kurtarışlar yapmış olması beni çok gururlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da maçı izledi

Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Inter Kulübü Başkanı Steven Zhang, Manchester City Kulübünün sahibi Şeyh Mansur, Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da final mücadelesini tribünden takip etti.

Kupa Yenikapı'dan geldi

Yenikapı'daki festival alanında sergilenen UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, öğle saatlerinde maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na getirildi.

Futbolseverler festival alanındaki kupaya büyük ilgi göstermiş, kupayı yakından görmek ve fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop Şampiyonlar Ligi kupasını platforma yerleştirirdi.

Hakan ve İlkay'a sevgi gösterisi

UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İngiliz ve İtalyan taraftarlar kadar Türk futbolseverler de büyük ilgi gösterdi.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor formasını giymiş çok sayıda taraftar, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Manchester City'nin takım kaptanı İlkay Gündoğan'ı tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

İstanbul finallerinin değişmeyen ismi kaleci Carson

Manchester City'nin yedek kalecisi Scott Carson, 18 yıl aradan sonra yine İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finalinde yedek kulübesindeki yerini aldı.

37 yaşındaki İngiliz file bekçisi, 2004-2005 sezonunda oynanan Milan-Liverpool finalinde de Liverpool'un yedek kalecisi olarak kadroda yer almıştı.