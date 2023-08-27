Seydikemer Güreşleri kim kazandı?

Seydimeker Güreşleri 30. kez güreş severlerle buluşuyor. Türkiye'nin önde gelen birçok ünlü pehlivanı er meydanına çıktı.

SEYDİKEMER GÜREŞLERİ KİM KAZANDI?

30. Seydikemer Seki Yağlı Güreşleri ünlü pehlivanların da katılımıyla başladı.

Er meydanına çıkan isimler arasında Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş, İsmail Balaban, Cengizhan Şimşek, Serhat Gökmen gibi ünlü isimler de var.

Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş, İsmail Balaban, Cengizhan Şimşek, Serhat Gökmen gibi ünlü isimler katılıyor.

3. TUR EŞLEŞMELERİ

Seydikemer Seki Yağlı Güreşleri 3. Tur eşleşmeleri de belli oldu.

İşte 3. tura yükselen isimler?

2. TUR EŞLEŞMELERİ

Seydikemer 2. Tur eşleşmeleri şu şekilde oldu:

Ünal Karaman - Mustafa Taş

Ali İhsan Batmaz - Enes Doğan

İsmail Koç - Mustafa Batu

Serkan Şentürk - Hasan Cengiz

Hamza Köseoğlu - Osman Aynur

Turan Balaban - Orhan Okulu

Hüseyin Gümüşalan - Furkan Altın

Faruk Akkoyun - Ertuğrul Dağdeviren

Salih Erinç - İsmail Balaban

Kürşat Korkmaz - Yusuf Can Zeybek

Mustafa Arslan - Cengizhan Şimşek

Serhat Gökmen - Nedim Gürel

Ali Yanatma - Ali Gürbüz

SEYDİKEMER GÜREŞLERİ 1. TUR EŞLEŞMELERİ

Seydikemer Güreşleri 1. Tur eşleşmeleri şöyle oldu?

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