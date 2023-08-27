Seydikemer Güreşleri kim kazandı?
Seydikemer Seki Yağlı Güreşleri 30'ncu kez er meydanına renk katıyor. Güreşlere, ünlü pehlivanların birçoğu katılıyor. Peki, Seydikemer er meydanında kim kazandı, kürsüye kimler çıktı? Geçen yıl yapılan 29. Seydikemer Yağlı Güreşleri'nda kemeri Ali Gürbüz kazanmıştı.
Seydimeker Güreşleri 30. kez güreş severlerle buluşuyor. Türkiye'nin önde gelen birçok ünlü pehlivanı er meydanına çıktı.
SEYDİKEMER GÜREŞLERİ KİM KAZANDI?
30. Seydikemer Seki Yağlı Güreşleri ünlü pehlivanların da katılımıyla başladı.
Er meydanına çıkan isimler arasında Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş, İsmail Balaban, Cengizhan Şimşek, Serhat Gökmen gibi ünlü isimler de var.
Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş, İsmail Balaban, Cengizhan Şimşek, Serhat Gökmen gibi ünlü isimler katılıyor.
3. TUR EŞLEŞMELERİ
Seydikemer Seki Yağlı Güreşleri 3. Tur eşleşmeleri de belli oldu.
İşte 3. tura yükselen isimler?
2. TUR EŞLEŞMELERİ
Seydikemer 2. Tur eşleşmeleri şu şekilde oldu:
Ünal Karaman - Mustafa Taş
Ali İhsan Batmaz - Enes Doğan
İsmail Koç - Mustafa Batu
Serkan Şentürk - Hasan Cengiz
Hamza Köseoğlu - Osman Aynur
Turan Balaban - Orhan Okulu
Hüseyin Gümüşalan - Furkan Altın
Faruk Akkoyun - Ertuğrul Dağdeviren
Salih Erinç - İsmail Balaban
Kürşat Korkmaz - Yusuf Can Zeybek
Mustafa Arslan - Cengizhan Şimşek
Serhat Gökmen - Nedim Gürel
Ali Yanatma - Ali Gürbüz
SEYDİKEMER GÜREŞLERİ 1. TUR EŞLEŞMELERİ
Seydikemer Güreşleri 1. Tur eşleşmeleri şöyle oldu?
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