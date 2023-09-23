Sürmeli Güreşleri kim kazandı?

Yozgat Sürmeli Yağlı Güreşleri 2023 başpehlivanları belli oldu.

Spor 23.09.2023, 19:00 23.09.2023, 19:10
Sürmeli Güreşleri kim kazandı?

Sürmeli Yağlı Güreşleri 2023 etabının kazanan isimleri belli oldu.

SÜRMELİ GÜREŞLERİ KİM KAZANDI?

Yozgat Sürmeli Yağlı Güreşleri 2023 final musabakası Yusuf Can Zeybek ile Yıldıray Pala arasında gerçekleşti.

Final etabının kazananı Yusuf Can Zeybek oldu.

Yozgat 1. Sürmeli Yağlı Güreşleri  kazanan isimleri şöyle:

KÜRSÜ
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1- Yusuf Can Zeybek

2- Yıldıray Pala

3- Menderes Saltık

3- Mustafa Batu

#Sürmeli Güreşleri
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