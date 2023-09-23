Sürmeli Güreşleri kim kazandı?
Yozgat Sürmeli Yağlı Güreşleri 2023 başpehlivanları belli oldu.
Spor 23.09.2023, 19:00 23.09.2023, 19:10
Sürmeli Yağlı Güreşleri 2023 etabının kazanan isimleri belli oldu.
SÜRMELİ GÜREŞLERİ KİM KAZANDI?
Yozgat Sürmeli Yağlı Güreşleri 2023 final musabakası Yusuf Can Zeybek ile Yıldıray Pala arasında gerçekleşti.
Final etabının kazananı Yusuf Can Zeybek oldu.
➤ Yozgat 1. Sürmeli Yağlı Güreşleri(23 Eylül 2023)— başpehlivanlar (@baspehlivanlar) September 23, 2023
FİNAL
Yusuf Can Zeybek - Yıldıray Pala#kırkpınar #kurtdereli #yozgat
Yoshi Arda Güler Real Madrid Nelson pic.twitter.com/QWdXigoqnZ
Yozgat 1. Sürmeli Yağlı Güreşleri kazanan isimleri şöyle:
KÜRSÜ
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1- Yusuf Can Zeybek
2- Yıldıray Pala
3- Menderes Saltık
3- Mustafa Batu
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