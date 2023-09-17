Ulugazi Güreşleri canlı izle
Ulugazi Yağlı Güreşleri 17 Eylül Pazar günü itibariyle İstanbul Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenleniyor. Birçok ünlü isim katılıyor.
Spor 17.09.2023, 13:23 17.09.2023, 14:35
Ulugazi Yağlı Güreşleri İstanbul'da başladı.
Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek, Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Taş, İsmail Koç ve Recep kara gibi ünlü isimlerin yer aldığı Ulugazi Yağlı Güreşleri bugün yapılıyor.
Güreşler İstanbul Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenleniyor. Güreşleri, Tek Rumeli kanalından canlı izleyebilirsiniz.
ULUGAZİ GÜREŞLERİ CANLI İZLE
Ulugazi Yağlı Güreşleri Tek Rumeli TV'de canlı izlenebilir.
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