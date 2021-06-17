banner39

Süleyman Demirel aramızdan ayrılalı 6 yıl oldu

GENEL 17.06.2021, 18:08
Süleyman Demirel aramızdan ayrılalı 6 yıl oldu
1/33

Türk siyasetinde "baba" olarak anılan, renkli kişiliğiyle tanınan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının üzerinden 6 yıl geçti.