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Süleyman Demirel aramızdan ayrılalı 6 yıl oldu
GENEL
17.06.2021, 18:08
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Türk siyasetinde "baba" olarak anılan, renkli kişiliğiyle tanınan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının üzerinden 6 yıl geçti.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#mescidi aksa
#Tel Abyad
#aşırı sağcı polis
#terör ve turizm
#rusya vaka artışı
#Demirtaş Balıkesir
#ABD Savunma Bakanlığı
#mezun
#emine erdoğan
#turizm ürdün
#lefkoşa acil durum hastanesi
#cebaze
#Selahattin Demirtaş Balıkesir
#ortadoğu turizm
#Yusuf makamı
#hatice ismailova
#diaspora
#Efkan Ala İdris Naim Şahin