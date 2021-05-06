Suriye savaştan önce nasıldı?

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Tarihte en çok konuşulan savaşlar arasında yer alan Suriye'deki iç savaşın bir şehri nasıl yok ettiğini fotoğraflarla siz okuyucularımız için derledik. Haberimizde ayrıca bu kanlı savaşın nasıl başladığı ve sonucunda nelerin olduğu da yer alıyor.





15 Mart 2011'de ülkenin güneyindeki Dera ilinde bir grup öğrencinin okul duvarına, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sana geldi" yazmasıyla başlayan halk ayaklanması yerini dinmeyen kan ve gözyaşına bıraktı.



Reform talebiyle sokaklara dökülen binlerce kişinin sayısı katlanırken, gösteriler kısa sürede ülkenin diğer illerine de sıçradı.