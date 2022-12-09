Suriye’deki çadır kentlerde yaşayan küçük bir Suriyeli kız, babasızlık ve soğukla olan mücadelesini anlattı.

Kışın gelmesiyle birlikte Suriye’deki çadır kentlerde yaşayan sığınmacılar, çok zor koşullar altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Soğuklardan en fazla etkilenenler ise kuşkusuz çocuklar.

Bunlardan biri olan küçük bir Suriyeli kız, babasızlık ve soğukla olan mücadelesini anlattı.

Küçük kız, “Her gün uyandığımızda çok üşüyoruz ve acıkıyoruz. Isınmak için yakacak odunumuz yok. Babam şehit olmadan önce yakacak odunumuz vardı. O varken hep sıcaktı. Ama şimdi her şey harap oldu. Babam bir yerde biz bir yerde… Bizim suçumuz ne ki üşüyoruz? Babası olan çocuklar bizden farklı yaşıyor. Senin çocuğun aç uyudu mu? Uyurken hiç üşüdü mü? Tabi ki hayır. Babası olan çocuklar rahatça ısınıp uyuyorlar. Keşke babam bizi yanında götürseydi.” ifadelerini kullandı.