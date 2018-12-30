11 ilde okullar tatil edildi

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının beklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Malatya il genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir."

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında da eğitime bir gün ara verildi.

Erzincan

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve öğretim kurumlarının bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Kararın, il genelinde akşam saatlerinde başlayan, meteorolojik verilere göre devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrenciler ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alındığı ifade edilen açıklamada, engelli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Sivas

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da meteorolojik veriler doğrultusunda, kuvvetli buzlanma ve don ile yoğun sis beklendiğinden öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ve ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamileler, engelliler ve diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

Elazığ

Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, il genelinde kar yağışının devam etmesinin beklendiğini aktardı.

Kentte ayrıca buzlanma ve don görüleceğinin tahmin edildiğine dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Beklendiğinden yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 31 Aralık Pazartesi günü Elazığ merkez ve ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince bu süre zarfında Elazığ merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır."

Tunceli

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kent merkezinde etkili olan kar yağışının yarın gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yağışla beraber buzlanma hadisesinin de görülebileceği duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Tunceli genelinde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 31 Aralık 2018 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir."

Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engeli çalışanların da bu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bayburt

Bayburt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde akşam saatlerinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşullarının yarın da gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.

İl genelindeki tüm eğitim kurumlarında 31 Aralık günü eğitime bir gün ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bitlis

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis il genelinde yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 31 Aralık'ta idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim öğretime yarın bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinden başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Afşin, Çağlayancerit, Nurhak, Göksun, Ekinözü, Andırın ve Elbistan ilçelerinde eğitime bir gün ara verilecek.

Ayrıca bu ilçelerde hamile ve engelli çalışanlarında idari izinli olacağı belirtildi.

Adıyaman

Adıyaman'ın Gölbaşı, Besni, Tut, Çelikhan ve Sincik ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Bingöl

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada ise meteorolojik tahminler doğrultusunda, Yedisu ve Yayladere ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Bu arada, her iki ilçede de kar etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2018, 07:09