15. İmam Hatipliler Kurultayı Manifestosu ve Sonuç Bildirgesi yayınlandı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından yılda bir kez gerçekleştirilen ve yıllık çalışmaların istişare edildiği İmam Hatipliler Kurultayı'nın 15'si, Türkiye genelindeki mezun dernekleri ve başkanlarının da katılımıyla Antalya Manavgat'ta yapıldı. İmam hatiplerle ilgili önemli konuların alanında uzman isimler tarafından masaya yatırıldığı Kurultay'ın sonunda bir sonuç bildirisi yayınlandı. ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız tarafından açıklanan bildiride, "Bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi yaymanın çok hızlı ve çok kolay olduğu bir dönemde gençlerimizin ve öğrencilerimizin bilgiden ilmi süzme kabiliyetini kazanmalarını; elde ettikleri ilmi hikmetle kavrayıp sunabilmelerini hedefliyoruz" ifadelerine yer verildi..

Kaynak: Ajanslar