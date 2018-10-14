15. İmam Hatipliler Kurultayı Sonuç Bildirisi Açıklandı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından yılda bir kez gerçekleştirilen ve yıllık çalışmaların istişare edildiği İmam Hatipliler Kurultayı’nın 15’si, Türkiye genelindeki mezun dernekleri ve başkanlarının da katılımıyla Antalya Manavgat’ta yapıldı. İmam hatiplerle ilgili önemli konuların alanında uzman isimler tarafından masaya yatırıldığı Kurultay’ın sonunda bir sonuç bildirisi yayınlandı. ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız tarafından açıklanan bildiride, “Bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi yaymanın çok hızlı ve çok kolay olduğu bir dönemde gençlerimizin ve öğrencilerimizin bilgiden ilmi süzme kabiliyetini kazanmalarını; elde ettikleri ilmi hikmetle kavrayıp sunabilmelerini hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Antalya Manavgat’ta 12-14 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen Kurultay iki günlük programın ardından sona erdi.

500 dernek katıldı

Yaklaşık 500 il ve ilçe derneğinin katılımıyla gerçekleştirilen Kurultay, ilk gününde “Bilgi ve hikmetle” mottosu ve manifestonun açıklanmasından sonra Prof. Dr. Haluk Dursun’un “Zaman, mekan ve insan” sunumuyla başladı. Daha sonra Prof. Dr. Ergün Yıldırım, işadamı Mesut Çankaya, Camideyiz Biz Platformu Kurucusu Yasin Uslu’nun sunumlarını gerçekleştirdiği “Bilgi ve hikmet” oturumuyla devam etti. İlk gün son oturumunda Talim Terbiye Kurulu üyesi ve ÖNDER eski Başkanı Dr. Hüseyin Korkut, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nden Dr. Muhammed Öztabak ve Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Salih Turhan’ın katılımcı olduğu “Eğitim meselemiz” oturumuyla devam etti.

Spor müsabakaları yapıldı

Kurultay’ın ikinci gününde gazeteci yazar Yusuf Kaplan’ın konuşmasıyla başlayan son oturumda bölge derneklerinden örnek uygulamalar aktarıldı. Bu çerçevede Şırnak il başkanı Sabri Akgün “Gezici kütüphane”, Antalya MUGEMDER Kız İmam Hatipliler Derneği Başkanı Hava Ulusoy’un “Çağın Esmaları” ve Aksaray il başkanı Kuddusi Bakar’ın “Bir günlük ailem olur musun?” sunumlarıyla devam etti. ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu ve başkan yardımcılarının soruları yanıtladığı oturumdan sonra ise Kurultay boyunca Öncü Gençlik ve Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen mangala, stranç ve futbol müsabakalarında kazanan kişi ve takımlara kupaları törenle verildi.

“Hikmet”i gaye edineceğiz

Kurultay’ın kapanışında ise hazırlanan bildiri ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız tarafından açıklandı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin mensupları olarak Bilgiyi ve Hikmeti vazgeçilmez şiar olarak görüldüğü belirtilen bildiride, “Bilmeyenden hikmetin tezahür etmeyeceğine, hikmetsiz bilginin insanlığa ve Müslümanlara huzur getirmeyeceğine inanıyoruz. Bu sebeple yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerde doğru bilgiyi temel alıp hikmeti gaye edineceğimizi tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz” ifadeleri kullanıldı. 8 maddelik bildirinin tamamı şu şekilde:

Sınav tek ölçü aracı olamaz

“Eğitimin, kültürün ve gençliğin yeniden tartışıldığı ve gündeme geldiği bir dönemdeyiz. İnancımızın sağlam temellerinden ve medeniyetimizin derin köklerinden ilham alan bir eğitim felsefesiyle yetişen gençlerimizin dimağlarından süzülen bilginin bizleri hikmete ulaştıracağına inanıyoruz. Modern dünyanın her şeyi maddeye ve kâra tahvil ettiği bir zeminde verilen hükümlere itiraz ediyoruz. Bu bağlamda genelde bütün gençlerimizi ve öğrencilerimizi, özelde imam hatip okullarında okuyan öğrencilerimizi; sınav sonuçlarına ve beynelmilel testlere göre değerlendiren yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Gençlerimizin ve İmam Hatipli öğrencilerin eğitim hayatları boyunca yaptıkları hayırlı ve hikmetli her türlü faaliyetin; dost olmanın, fedakârlığın, bir arada yaşamanın, saygı duymanın, sevgi göstermenin, acımanın, şarkı söylemenin, spor yapmanın, bir çiçeği tebessümle koklamanın, bir kediye şefkatle dokunmanın, düşenin elinden tutup kaldırmanın, dünyanın mazlum coğrafyalarına harçlığını yollamanın, siyah beyaz bir fotoğrafa bakıp duygulanmanın, bulutlara umutla bakmanın, ezan sesiyle duaya durmanın, vatanına bağlanmanın, bayrağa bakıp İstiklali göklere haykırmanın, göğsünü siper ederek “Ben buradayım!” diyebilmenin; en az akademik başarı kadar önemli hatta eğitim-öğretimin asıl hedefi olması gerektiğine inanıyoruz.

Öğretmenler kadrolu olmalı

Bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi yaymanın çok hızlı ve çok kolay olduğu bir dönemde gençlerimizin ve öğrencilerimizin bilgiden ilmi süzme kabiliyetini kazanmalarını; elde ettikleri ilmi hikmetle kavrayıp sunabilmelerini hedefliyoruz.

Okullardaki öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlerle karşılanması hem meslek derslerinin hem de diğer derslerin sağlıklı işlenmesini sağlayacaktır. Öğretmen atamalarında alan bilgisi ve formasyon temelli bir sistem kurulmalıdır. Öğretmenlik mesleğine hazırlık, üniversitelerin ilgili bölümlerinde uygulamalı olarak ve daha çok zaman ayırılarak yapılmalıdır. Okullarda istihdam edilen ve ücret karşılığı ders veren öğretmenlerimizin mali haklarının iyileştirilmesi eğitime olumlu yansıyacaktır. Okul Müdürlerinin, ilgili okul türüne göre formasyon/tecrübe odaklı belirlenmesi verimliliği arttıracaktır.

İmam hatipler siyasi düzlemde ele alınmasın

İmam Hatip meselesi; medyada tartışıldığı biçimde siyasi düzlemde ve manipülatif olarak değil, eğitim ve milli-manevi değerlerimiz çerçevesinde ele alınmalıdır. İmam hatip camiasına hizmet edenler tarafgirlik ve karşıtlık ötesinde bu okulların anlamını ve önemini anlatmalıdır. İmam hatip camiasının eğitim ve kültür alanındaki gidişatımıza, ülkemiz ve İslam dünyasındaki gelişmelere duyarlılığını geliştirerek tüm gençlere yayması önemlidir. Sivil toplum kuruluşları; diğer tüm paydaşlar gibi eğitim süreçlerine katkıda bulunmalı ve yardımcı olmalıdır. Eğitim meselesi sadece siyasi ve bürokratik düzlemde çözülebilecek bir mevzu değildir. İş dünyasından, üniversitelerden, STK’lardan da destek alınmalıdır.

Tüm gayretimizle çalışacağız

Yeni dönemde “Bilgi ve Hikmetle” yapacağımız her faaliyette sayılara takılmadan, neticeyi görme konusunda acele etmeden, heyecanla ve sabırla çalışmaya devam edeceğiz. Okul Aile Birliklerimizden Gençlik Komisyonlarımıza, Öğretmenlerimizden Öncü sporcularımıza, milyonları bulan mezun ve mensubumuzla birlikte hikmetle yoğrulan bir bilgi kuşanmış nesillerin yetişmesi için tüm gayretimizle çalışacağız.





Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 15:59