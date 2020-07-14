15 Temmuz bağımsızlık mührümüzdür

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut, 15 Temmuz'un yıldönümü dolayısıyla 13.07.2020 tarihinde basın bildirisi yayınladı.



15 TEMMUZ BAĞIMSIZLIK MÜHRÜMÜZDÜR.

Bizim aramızda, dindar gözüktüler, cemaat olduk dediler. Ancak “15 Temmuz” gecesi efendilerinden aldıkları emirle, milletimizin üstüne hiç acımadan insafsızca bomba yağdırdılar.

251 masum canı hiç tereddüt etmeden katleden FETÖ terör örgütünü ve hala bu örgüte açık- gizli bağlılığı olanları, 15 Temmuz hain kalkışmasının dördüncü yılında da lanetliyoruz. Merhametten nasibi olmayanlara, merhamet edilemeyeceğini millet olarak, çok acı bir tecrübe ile görmüş olduk.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat ve huzurlu günler diliyoruz. Şehit evlatlarının acılarını ilk günkü gibi hala taptaze yaşayıp, yüreği bir kor ateş gibi yanan annelerimize sabrı cemil niyaz ediyoruz.

Devlete, aileye, işyerine, camiye, okula vb. tüm kurumlarımıza sızarak, milletimizi içten çökertmek isteyenler, 15 Temmuz gecesi milletin sillesini yiyip, zelil oldular. Artık bu azgın gurup asla iflah olmayacaktır.



Gasp ettikleri tanklar, toplar ve uçaklar, iman ve cesaret karşısında hiçbir işe yaramamış ve zavallılar sürüsü korkarak ülke dışına kaçmışlardır. Ele geçirilenler ise, yargı önünde hesap vermişler ve en ağır şekilde mahkumiyet almışlardır. Bu kutlu mücadelede yer alanları şükranla yad ediyoruz.

Milletimizin feraseti, fedakarlığı ve cesaretinin simgesi olan “15 Temmuz Millet Direnişi”, aramızdaki hainleri ve devletin içindeki paralel yapıyı felç edilmiştir.

Yurtiçinde söndürülen isyan ateşi, bazı devletlerin himayesinde yurt dışında da yakılmaya çalışılmaktadır. Tüm terör örgütlerine, dahili ve harici düşmanlarımıza karşı “Yenikapı ruhu” ile birlik ve beraberlik içinde, “Çanakkale ruhu” ile de hazır ve teyakkuzda olduğumuzu göstermeliyiz.

Ülkemiz, 15 Temmuz’dan sonra daha da güçlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçerek devlet - millet birliği sağlanmıştır. “Fırat Kalkanı”, “Zeytindalı” ve “Barış Pınarı” askeri harekatları ile sınır güvenliğimiz kontrol altına alınmıştır. Türkiye bölgesinin istikrar gücüdür. Suriye’de ve Libya’da olduğu gibi kardeş ülkeleri iç savaşlarla zayıflatmak isteyenlere müsade edilmemiştir.

Terör, iktisadi kriz ve tecrit kumpasları karşısında boyun eğmeyen,egemenlik haklarını içeride ve dışarıda sonuna kadar kullanan güçlü bir Türkiye doğmuştur.

Kaybedenler, sadece terör örgütleri olmamıştır. Her fırsatta bize adeta bir kutsal metin gibi dayatılan batılı değerler de(eşitlik, insan hakları, vb.) inandırıcılıklarını 15 Temmuz gecesi tamamen kaybetmiştir.



15 Temmuz yıl dönümlerini, FETÖ’yü ve onunla mücadeleyi unutmamak için değerlendirmeliyiz. 15 Temmuz destanını yazanlar, bu mücadele ruhunu gelecek nesillere de taşımalıdırlar.

Tüm vatandaşlarımızı FETÖ vb. sapkın inançlara, meşruiyeti olmayan akımlara ve sahte mehdiyet iddialarına karşı uyarıyoruz. Doğru bilgi ve sahih inanış için güvenilir kişi ve kurumlardan dini bilgi edinilmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz.



FETÖ yüce dinimizi istismar eden bir terör örgütüdür.



Din, milletimize devlet tarafından doğru bir şekilde öğretilmelidir. Din ve inanç istismarının önlenmesi için başta milli eğitim bakanlığımızı, diyanet işleri başkanlığımızı ve üniversitelerimizi duyarlı olmaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.

15 Temmuz direnişi, milli bir kazanımdır. Ezanlara ve Selalara tahammül edemeyenlerden devletin kurtarıldığı tarihi bir milattır. Haçlı zihniyetiyle hareket edip, milletle hesaplaşma peşinde olanlar ebediyyen kaybetmişlerdir.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı üyeleriyle birlikte;

Milletimizin, vatanımıza, bayrağımıza, mukaddesatımıza göz diken, iç ve dış düşmanlara, ihanet şebekelerine ve darbecilere karşı dünyaya örnek olan kahramanlık destanının unutulmasına izin vermeyeceğimizi, 15 Temmuz’un sadece Türkiye’nin değil, tüm Ortadoğu'nun geleceğine vurulan bir bağımsızlık mühürü olduğunu, kamuoyuna saygıyla arz ederiz.



Av. Hamza Akbulut

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı

Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı