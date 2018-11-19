15 Temmuz şehidinin annesi vefat etti

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında hain askerlerin kurşunlarıyla şehit edilen Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz'ın 82 yaşındaki annesi Ayşe Cambaz vefat etti.

Şehit Cambaz'ın oğlu Alparslan Cambaz, sosyal medya platformu Facebook'tan "Yunanistan'dan haber geldi, babaannem ölmüş. Benim doğum günümde babam gitti, babamın doğum gününde anası gitti. Korkarım evlat acısı ve bu yalnızlık dedeyi de çok tutmaz dünyada. Aradaki sınır, diplomasi, alışkanlıklar... Buraya gelse de yapamaz" paylaşımında bulundu.

Ayşe Cambaz, darbe girişiminde şehit düşen evladı Mustafa Cambaz için, “O gece, kalkışma olduğunu öğrenince direnmek için hemen sokağa çıkmış. Arkadaşları gitmemesini söylemişler ama o dinlememiş ve gitmiş. Çok üzüldük. Tesellimiz şehit olması. Acılıyız ama gururluyuz” demişti.



Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 17:47