15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma töreni başladı | Canlı

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılacak olan etkinliklere katılacak olan vatandaşlar, yürüyerek etkinlik alanına gitmeye başladılar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma töreni başladı | Canlı

Dünya Bülteni Haber Merkezi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bu gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde düzenlenecek etkinlikler katılmak isteyen vatandaşlar, Altunizade’den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne yürüyerek gitmeye başladı.

Bazı vatandaşların üzerinde Türk bayrağı bulunan tişört giydikleri, bazılarının da ellerinde Türk bayrakları taşıdığı görüldü.

Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da yürüyüşe katılmak üzere Ankara’dan İstanbul’a geldiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 19:51
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