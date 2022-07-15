15 Temmuz şehitleri dünyada anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için dünyanın birçok yerinde çeşitli törenler düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenlerinin adresi Boğaz Şehitliği’ydi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katıldığı törende 15 Temmuz şehitleri anıldı.

"Şehitlerimizi anıyoruz, zaferin sevincini paylaşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Tatar, FETÖ tehlikesine karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

"Bugün hem biz şehitlerimizi anıyoruz aynı zamanda büyük cesaretle o zaferin sevincini paylaşıyoruz. Elbette dış güçlerin buralarda yaptıkları sinsi çalışmalarının devam edebileceği konusunda çok dikkatli olmakta fayda vardır."

15 Temmuz şehitlerinin anısına zeytin ağaçları dikildi.

Kazakistan'ta tören düzenlendi

Kazakistan’da Türkiye’nin Nur Sultan Büyükelçiliğinde tören düzenlendi. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Etkinlikte 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin video gösterimi yapıldı. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” sergisi açıldı.

Çin ve Vatikan'da da 15 temmuz şehitleri anıldı

Çin’in başkenti Pekin’de de 15 Temmuz şehitleri unutulmadı. Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğince düzenlenen törende, İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı 15 Temmuz darbe girişimini anlatan video gösterildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliğinde de anma etkinliği yapıldı.