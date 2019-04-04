16 yaşındaki otizmli genç hafız oldu

Samsun İlkadım ilçesinde ikamet eden ve otizmli olan 16 yaşındaki Ozan Memiş'in annesi, Samsun İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğüne başvurarak otizmli bir çocuğu olduğunu, çocuğunun en büyük ilgi ve merakının Kur'an-ı Kerim ve camiler olduğunu söyledi.

Annesinin bu konuda kendisine destek olunmasını talep etmesi üzerine Ozan, yaklaşık 3 yıl önce Samsun İl Müftülüğünden manevi destek hizmeti almaya başladı.

Ozan, henüz 13 yaşındayken İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğünce hazırlanan program kapsamında haftanın en az bir günü ve ihtiyaç duyduğu diğer zamanlarda, İlkadım Kızılcıkdibi Camii İmam Hatibi Cemal Elçioğlu rehberliğinde camiye gelmeye ve cemaatle birlikte namaz kılmaya başladı.

Namaz vakitleri dışında da camide bolca vakit geçiren Ozan’ın, bu dönemde Kur’an-ı Kerim’in birçok bölümünü ezberden okuduğu ve Kur'an-ı Kerim'in Türkçe ile birlikte farklı dillere çevirisini yapabildiği tespit edildi.

Bu süreç yaklaşık üç yıl boyunca devam etti ve Ozan, Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberledi.

Ailesinin talebi üzerine Samsun Müftülüğü Ozan Memiş’in Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan hafızlık sınavına başvurusunu yaparak sınava girmesini sağladı.

Sınavda komisyon üyelerinin sorduğu tüm sorulara ayet metnini ve mealini birlikte okuyarak cevap veren Ozan, komisyon üyelerine de heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşattı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan hafızlık sınavında başarılı olan Ozan Memiş, hafızlık belgesini, İl Müftüsü Veysel Çakı’nın makamında düzenlenen özel bir törenle aldı.

İl Müftüsü Çakı, “Ozan kolaylıkla alınamayan bu hafızlık belgesini hak etti. Kendisini ve ona rehberlik eden hocamızı, ailesini tebrik ediyorum. Bu bize şunu gösteriyor aynı zamanda, engelli olmak bir kenara çekilip kaderini beklemek değil. Gayret göstermek ve kendini aşmak gerekir. Ozan'ın örnek olacağını düşünüyoruz. Türkiye'de bu belgeyi alabilecek ender kardeşlerimizden birisi. Tebrik edilmeye değer güzel bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

Müftü Çakı'nın konuşmasının ardından İl Müftülüğünce Ozan Memiş'e hafızlık belgesi ile birlikte çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: Diyanet Haber