1987 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 17-23 Şubat tarihleri arasında 804'ü Afganistan, 17'si Pakistan, 968'i de diğer uyruklardan 1789 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 512'si Afganistan, 168'i Pakistan ve 1307'si diğer uyruklardan toplam 1987 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Bu yıl 16 bin 729 düzensiz göçmen ülkesine gönderildi

Yılbaşından 23 Şubat'a kadar ise 5 bin 488'i Afganistan, 1155'i Pakistan ve 10 bin 86'sı diğer uyruklardan 16 bin 729 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

17-23 Şubat arasında, ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 3 bin 599 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 23 Şubat'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 32 bin 469 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde 3 bin 799'u Afganistan, 2 bin 425'i Pakistan ve 9 bin 46'sı diğer uyruklardan olmak üzere 15 bin 270 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında 829 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.