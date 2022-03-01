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2 Kamu kurumu 12 bin 823 personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü çok sayıda personel almak için ilana çıktı.

Genel 01.03.2022, 09:08
2 Kamu kurumu 12 bin 823 personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı 7260 sözleşmeli personel alacak

Adalet Bakanlığı 7260 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 01 Mart 2022 tarihinde başlayıp, 17 Mart 2022 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecektir.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 5563 sözleşmeli personel alacak

Ceza ve Tevkifevleri, Genel Müdürlüğü, 5563 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 01.03.2022 günü saat 09:00 itibarıyla başlayıp, 17.03.2022 günü saat 23.59'da sona erecektir.

#personel alımı #ilan
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