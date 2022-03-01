2 Kamu kurumu 12 bin 823 personel alımı yapacak
Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü çok sayıda personel almak için ilana çıktı.
Genel 01.03.2022, 09:08
Adalet Bakanlığı 7260 sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı 7260 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 01 Mart 2022 tarihinde başlayıp, 17 Mart 2022 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecektir.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 5563 sözleşmeli personel alacak
Ceza ve Tevkifevleri, Genel Müdürlüğü, 5563 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 01.03.2022 günü saat 09:00 itibarıyla başlayıp, 17.03.2022 günü saat 23.59'da sona erecektir.
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