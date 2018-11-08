2018 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"4 Kasım 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ön LisansTemel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 6 Kasım 2018 tarihinde saat 16.15’ten itibaren erişilebilir.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2018, 14:46