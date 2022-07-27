3 Kamu Kurumu 205 personel alımı yapacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi çok sayıda personel almak için ilana çıktı.
Genel 27.07.2022, 09:15
Atatürk Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak
Atatürk Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 10 ağustos 2022
Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 ağustos 2022
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 75 Öğrenci alacak
Jandarmanın tabip subay ve sağlık astsubayı SBÜ'ye 75 öğrenci alınacak
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