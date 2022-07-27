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3 Kamu Kurumu 205 personel alımı yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi çok sayıda personel almak için ilana çıktı.

Genel 27.07.2022, 09:15
3 Kamu Kurumu 205 personel alımı yapacak

Atatürk Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak

Atatürk Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 10 ağustos 2022

Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 ağustos 2022

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 75 Öğrenci alacak

Jandarmanın tabip subay ve sağlık astsubayı SBÜ'ye 75 öğrenci alınacak

#personel #ilan #Kamu Kurumu
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