4 Kamu kurumu 173 personel alımı yapacak
TÜBİTAK, TCDD,ATO ve Anadolu Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı.
Genel 14.03.2022, 08:16
TÜBİTAK, TCDD,ATO ve Anadolu Üniversitesi bünyesine birçok personel katmak için ilan açtı.
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