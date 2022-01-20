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4 kamu kurumu personel almak için ilan açtı

Antalya BŞB, Orman Genel Müdürlüğü ve 2 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilan açtı.

Genel 20.01.2022, 08:49
4 kamu kurumu personel almak için ilan açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 631 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 25 ocak 2022.

İstanbul Üniversitesi 299 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 şubat 2022.

Düzce Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 2 şubat 2022.

Orman Genel Müdürlüğü 74 Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 28 ocak 2022.

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#Kamu #personel #ilan
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