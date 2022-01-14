4 üniversite 189 personel alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi ve 2 diğer üniversite çok sayıda akademik ve sözleşmeli personel almak için ilana çıktı.
Genel 14.01.2022, 08:49
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 128 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ocak 2022.
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 35 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ocak 2022.
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 9 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ocak 2022
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 17 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ocak 2022.
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