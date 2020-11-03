5. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi yaklaşıyor

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi’nin beşincisi Dijital Dünyada Ekonomi ve İş Ahlakı temasıyla 7 Kasım 2020 tarihinde 10.30-13.30 saatleri arasında online olarak yapılacaktır.

Zirve programımızı İGİAD sosyal medya Türkiye İktisadi girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından ilk defa 15 Ekim 2016 tarihinde yapılan Türkiye İş Ahlakı Zirvesi alandaki önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor. Zirve, Türkiye’de “İş Ahlakı”nı kamuoyunun, devlet kurum ve kuruluşlarının, iş dünyasının ve STK’ların gündemine taşımayı; İş ahlakı konusunda duyarlılık artışı sağlamayı; İş ahlakının yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı; iş ahlakında iyi uygulama örneklerini ortaya çıkarmayı ve kamuoyunun gündemine taşımayı amaçlıyor.

Dijital Platformlar, E-Ticaret, Dijital Ekonominin Hukuku ve Veri Mahremiyeti konularının İş Ahlakı çerçevesinde ele alınacağı zirve, Türkiye’nin önde gelen kamu, özel sektör yöneticileri ve akademisyenlere ev sahipliği yapacak. Zirveye; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclis Başkanı Ozan ACAR, Bilgi Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Davut KAVRANOĞLU, Bilgi Sistemleri A.Ş. CEO’su Bekir Sami NALBANTOĞLU, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet KÖSE, Elektronik Ticaret İşletmeciler Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre EKMEKÇİ, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk BİLİR konuşmacı olarak katılacak.

Oturumların moderatörlüğünü Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. B. Zafer ERDOĞAN ve İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete ÇAMDERELİ yapacak.

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) olarak siz değerli basın mensubunun programıza duyuru ve haber noktasında destek vermesinden memnuniyet duyarız.



Saygılarımızla,

