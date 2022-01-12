704 köy yolu ulaşıma kapandı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte 3 gündür kardan dolayı kapanan 209 yerleşim biriminin yolu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 28 yolun açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için yol genişletme çalışmalarına devam eden ekipler, cadde ve kaldırımlarda biriken karları da temizliyor.

Dondurucu soğuğun etkili olduğu Özalp ilçesinde, ağaçlarda kırağı, yüksek kesimlerde ise sis oluştu.

- Muş

Muş'ta 2 gündür etkili olan kar nedeniyle kapanan 261 köy yolundan 254'ü ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı 7 köy yolunu da ulaşıma açacaklarını ifade etti.

Muş Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte sabah yoğun sis de etkili oldu.

- Bitlis ve Hakkari

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan 203 köy yolundan 197'sini ulaşıma açtıklarını belirtti.

Kurtkan, kapalı 6 yolun da en kısa sürede açılması için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde kapanan 58 köy yolundan 44'ü açılırken, 14'üne ulaşım sağlanamıyor.