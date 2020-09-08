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81 ilde kafe ve restoranlarda müzik yayını yasaklandı

İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada, "Bu gece saat 24.00'ten itibaren 81 ilde kesinlikle hem canlı müzik hem de plak gibi teyp gibi playback müzikler yayınlanmayacak." dedi.

81 ilde kafe ve restoranlarda müzik yayını yasaklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada, "Bu gece saat 24.00'ten itibaren 81 ilde kesinlikle hem canlı müzik hem de plak gibi teyp gibi playback müzikler yayınlanmayacak." ifadeleri yer aldı.

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