AB cazibesini kaybetti

Optimar Araştırma Şirketi'nin ‘Türkiye’nin Nabzı Araştırması’ adı altında yaptığı çalışmada, vatandaşın yüzde 52.6’sı AB’ye karşı tutumunun olumsuz olduğunu belirtti. Yüzde 37.2’si olumlu yaklaşırken yüzde 10.2’si fikrini açıklamadı.

Ankete katılanların yüzde 68.3’ü AB’nin Türkiye’ye karşı tavrını değiştirmeyeceğini belirtirken yüzde 31.7’si de AB’nin fikrini değiştireceğini dile getirdi. 24 Haziran seçim sonuçlarına göre partilerde ‘Evet değiştirir’ oranın dağılımı ise şöyle: AK Parti seçmenin yüzde 30.8, CHP yüzde 28.8 MHP yüzde 24.1, İP yüzde 40.1, SP yüzde 45 oranında AB’nin fikrini değiştireceğine inandığını söyledi.

Ankete göre ‘Sizce AB üyeliği mi yoksa AB standartlarındaki bir yaşam tarzı mı daha önemli?’ sorusuna yüzde 36.3’ü ‘AB standartlarında bir yaşam tarzı’ istediğini, yüzde 17.6’sı ‘her ikisini’, yüzde 14’ü ‘AB üyeliğini’ dedi. Yüzde 22.9’u ‘hiçbiri’ yüzde 8.9’u da ‘bilmiyorum’ cevabını verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN REFERANDUM MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB’nin Türkiye’yi üye yapmadan farklı bir uygulama önerdiğini, Türkiye olarak da kendilerinin bunu kabul etmediğini belirtti. Erdoğan AB ile ilgili karar için halka işaret ederek, “Bizim Avrupa Birliği’ne katacağımız çok şey var, onların da bize katacağı çok şey olabilir. Ama böyle giderse, bu mantıkla giderse bize düşen de, 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak” ifade etmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2018, 18:02