ABD ile ortak eğitimler sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Münbiç'te gelecek dönemde icrası planlanan müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimler sürüyor.
TSK'nın sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Münbiç'te gelecek dönemde icrası planlanan müşterek devriye faaliyetlerine yönelik yürütülen ortak eğitimlere ilişkin görseller yayınlandı.
Paylaşımda, Türk ve ABD askerlerinin eğitim sırasındaki fotoğrafları görülüyor.
Kaynak: www.dunyabulteni.net