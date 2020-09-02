ABD'nin ambargo kararına AK Parti'den sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada’da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir." ifadelerini kullandı.