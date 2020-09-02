AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada’da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir." ifadelerini kullandı.
ABD'nin ambargo kararına AK Parti'den sert tepki!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada’da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir." dedi.
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