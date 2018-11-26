Açık Toplum Vakfı'ndan tasfiye kararı

Açık Toplum Vakfı, faaliyetlerine son verilmesi ve hukuki varlığının tasfiyesi için mahkemeye başvurulacağını açıkladı.

AÇIK TOPLUM VAKFI

Açık Toplum Vakfı, Türkiye’nin insan hakları, demokrasi ve evrensel değerlere karşı daha duyarlı ve daha açık bir toplum olabilmesi iddiasıyla 20 Ağustos 2008’de kurulmuştu.

Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci, reform, kadın hakları, eğitim, bölgesel farklılıkların giderilmesi, sivil toplumun güçlenmesi gibi öncelikli ilgi alanlarına giren girişimleri proje veya kurum ölçeğinde desteklemek amacıyla gösterdiği faaliyetleriyle vizyonunu çizen Açık Toplum Vakfı'nın adı son dönemlerde ünlü spekülatör iş adamı George Soros ile birlikte anılıyordu. Türkiye'ye yönelik toplum mühendisliğine soyunduğu gerekçesiyle suçlanıyordu.

KURUCUSU OSMAN KAVALA'YDI

Türkiye aleyhine ajanlık faaliyeti yürüten STK'ların finansörü olduğu öne sürülen “Kızıl Soros” lakaplı iş adamı Osman Kavala 19 Ekim 2017 tarihinde gözaltına alınmıştı. Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinde "Anayasayı ihlal" ve " Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.

OSMAN KAVALA KİMDİR?

İstanbul Robert Lisesi’nde öğrenim gördükten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu.

Babası Mehmet Kavala’nın 1982 senesinde vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu’nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa’da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net