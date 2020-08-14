Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: “Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan ‘münhasır ekonomik bölge’ anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır.. Türkiye’yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz’den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur. Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur.” dedi.
Adalet Bakanı Gül: Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşma uluslararası hukuka aykırıdır
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, son dönemde Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon sonrası Yunanistan ve Mısır arasında varılan anlaşmaya yönelik, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur." dedi.
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