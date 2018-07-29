Afrin’de temizlik çalışmaları devam ediyor

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan Afrin'de, şehrin patlayıcılardan temizlenmesi ve hayatın normale dönmesi için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Bölgede yakalanan bir teröristin ifadeleri doğrultusunda Mabatlı'ya bağlı Anbarlı köyüne Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet teşkilatı ve Özgür Suriye Ordusu tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Koordineli operasyon sonucu bir evin bahçesi ve müştemilatında toprağa gömülü çok sayıda silah, binlerce hafif silah mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi.

Söz konusu teröristin, Türk güvenlik güçlerinin bölge insanına gösterdiği ilgi, şefkat ve iyi muameleyle aralıksız yürütülen insani yardım faaliyetlerinden etkilendiğini, bundan dolayı güvenlik güçlerine yardım etmeye karar verdiğini söylediği öğrenildi.