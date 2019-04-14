AHLAK-DER Şanlıurfa şubesini açtı

Dünya Ahlak ve Maneviyat Derneği (AHLAK-DER) Şanlıurfa İl Başkanlığının açılışı bugün gerçekleşti. Açılış programına AHLAK-DER Genel Başkanı Kemal Güçlü'nün yanı sıra birçok davetli de katıldı.

Genel Başkan Kemal Güçlü açılış programında önemli konulara temas etti. Güçlü, "Gençliğimizin her türlü ahlaksızlığa, her türlü günaha kolayca erişebildiği bir zamandayız. Gençlerimiz ahlak ve maneviyat çizgisinde bir eğitim almadığı sürece bilmeliyiz ki geleceğimiz tehlikededir. AHLAK-DER olarak diyoruz ki, biz sadece bir dernek hareketi değiliz. Biz bir gençlik hareketiyiz." dedi.

Güçlü, "Bugün Şanlıurfamız’da dernek binamızı açıyoruz. Bu çalışmalarımız milyonlara ulaşacak bir hareketin altyapı çalışmalarıdır Allah’ın izniyle" ifadelerini kullandı.

Kemal Güçlü, "Bizim gençliği hedef kitle olarak görmemiz, 10 sene sonrasını, 20 sene sonrasını düşünmemiz nedeniyledir. Bizler geleceğimizin önderleri olacak, geleceğimizin karar vericileri olacak gençliğimiz için 'Ahlak ve Maneviyat' çizgisi doğrultusunda tüm gayretimizle çalışmalar yapmak mecburiyetindeyiz. ‘’ diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Diğer yandan AHLAK-DER Şanlıurfa İl Başkanı Zeki Divittar da gelenleri selamlayarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Yoğun katılımın görüldüğü program kurdela kesiminin ardından sona erdi.

AHLAK-DER KİMDİR?

Dünya Ahlak ve Maneviyat Derneği (AHLAK-DER), gençlik odaklı çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Gençlik sorunlarını merkeze alan AHLAK-DER, nitelikli bir toplumun temel taşlarını oluşturmak ve bilinçli bir nesil inşa etmek amacıyla Kemal Güçlü başkanlığında faaliyetlerini sürdürüyor.

Genel merkezi Konya’da bulunan Dünya Ahlak ve Maneviyat Derneği; İstanbul, Ankara, Kocaeli, Mersin, Sinop, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Giresun, Aksaray, Sakarya, Afyon ve Karabük gibi Türkiye’nin çeşitli illerinde gençlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2019, 22:54