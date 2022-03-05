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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bin 805 personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine merkez ve taşra teşkilatında bin 805 kişiye iş kapısı açacak.

Genel 05.03.2022, 09:08
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bin 805 personel alacak

Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, Bakanlığa sözleşmeli personel alımı, KPSS puan sıralaması ile yapılacak.

Alıma ilişkin tercih kılavuzu, özel koşullar, nitelikler, tercih edilecek pozisyon sayıları, ÖSYM tarafından KPSS 2022/4 tercih kılavuzu olarak yayınlanacak.

Adaylar, tercihlerini 4-10 Mart tarihlerinde ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirecek.

#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı #personel
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