Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bin 805 personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine merkez ve taşra teşkilatında bin 805 kişiye iş kapısı açacak.
Genel 05.03.2022, 09:08
Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, Bakanlığa sözleşmeli personel alımı, KPSS puan sıralaması ile yapılacak.
Alıma ilişkin tercih kılavuzu, özel koşullar, nitelikler, tercih edilecek pozisyon sayıları, ÖSYM tarafından KPSS 2022/4 tercih kılavuzu olarak yayınlanacak.
Adaylar, tercihlerini 4-10 Mart tarihlerinde ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirecek.
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