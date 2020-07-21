AK Parti’den sosyal medya düzenlemesi için kanun teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den sosyal medya düzenlemesi ile ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, kanunda "sosyal ağ sağlayıcı" tanımı yapıyoruz. Bu sağlayıcıların Türkiye'de bir merkez oluşturmalarını istiyoruz. Soruşturma ve kovuşturmaya imkan veren düzenleme yapacağız. Muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz" "Bizim birinci önceliğimiz asla bu sosyal ağ sağlayıcılarının kapanması değil. Hayatımızdaki yerinin farkındayız. Ne kadar çok kullanımda olduğunun farkındayız. Ama bu manada özgürlüklerle, hak ve hukuk arasında bir denge kurmaya çalışırken, kademelendirilmiş bir yaptırım silsilesi var" "Sosyal medyadaki hakarete, küfre, bu medya aracılığıyla yapılan tacizlere son vermeyi hedefliyoruz"

Zengin'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

MHP ile birlikte çalıştığımız bu düzenleme çok önemli. Bütün kamuoyunu yakından ilgilendiriyor. Sosyal medya ile ilgili sosyal ağ düzenleyici şirketler yurt dışında. Bizim yaptığımız düzenleme ile bu şirketlere sorumluluk getiriyoruz.

Yeni oluşan yaşam alanıyla ilgili düzenleme içerisinde. Fransa’da Almanya’da Amerika’da arayışlar var.

Sosyal medya ile ilgili hukuk düzenlemeleri uluslararası standarda gelmedi.

Hakarete, tacize son vermeyi hedefliyoruz.

Yeni bir aktör katılıyor kanunla beraber. 5651 sayılı kanun içinde Sosyal ağ sağlayıcı tanımı yapıyoruz. Türkiye’de bir merkez oluşturmalarını temsilci belirlemelerin istiyoruz. Hedeflediğimiz şey soruşturmaya ve kovuşturmaya imkan verecek bir düzenleme yapacağız.

Bu düzenlemeyi yaparken birinci önceliğimiz özgürlükler. Bütün dünya sosyal medya ile ilgili bir arayış içinde. Her ülke düzenlemeler yapıyor.

Şikayetlerde 6 aylık süre içinde raporlama istenecek.

5 AŞAMALI YAPTIRIM SÜRECİ

Birinci maddede sosyal ağ sağlayıcının tanımını yapıyoruz

Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına ilave sorumluluklar getiriyoruz. Bir temsilci oluşması.

Gerçek kişi de olabilir tüzel kişi de olabilir. Gerçek kişi olacaksa Türk vatandaşı olmalı.

Eğer kişinin mahkemeye gitmeksizin kişilik haklarıyla ilgili bir ihlal olduğunu düşünüyorsa bir başvuru mekanizması bu temsilciliğe başvurmak ve beklediğimiz şey 48 saat içinde bu temsilciden bir cevap verilmesini bekliyoruz.

6 aylık sürelerle raporlama istiyoruz. Bu da bir zorunluluk.

Mümkün olduğunca bu kullanıcıların verileri bulundurmalarını teşvik etmek istiyoruz.

Eğer temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerin getirmezlerse 5 aşamalı yaptırım süreci var.

Birinci aşama 10 milyon lira para cezası ve 30 günlük bekleme süresi.

Yerine gelmezse 2. aşamada 30 milyon para cezası.

Üçüncü aşamaya geldiğimizde 3 aylık reklam vermeme cezası.

Bu da yerine getirilmezse kurum başkanlığı sulh ceza hakimliğine başvurarak yüzde 50 bant daralma sonrasında ise yüzde 90 bant daraltma cezası verilebilecek.

Bant daralma kararı verilirse erişim sağlayıcılar da 4 saat içinde bu kararı yerine getirmekle mükellef olacaklar.

Ağ sağlayıcısından zararın tazmini istenebilecek.

Kişilik hakkı ihlalinde 5 milyon TL ceza uygulanacak.

Hak ihlalinde temsilciye başvuru mekanizması olacak.

Sosyal ağlarda 'unutulma hakkı' olacak.

Hukuki zeminde varlıklarını sürdürmelerini istiyoruz.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020, 13:11