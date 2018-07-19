Akın İpek Londra'da yakalandı

Akın İpek, İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün yakalandı. Londra polisi tarafından gözaltına alınan Akın İpek'in şu an ev hapsinde tutulduğu belirtiliyor.

Akın İpek Londra'da yakalandı

Hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla dava açılan iş adamı Akın İpek, İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün yakalandı. Londra polisi tarafından gözaltına alınan Akın İpek'in şu an ev hapsinde tutulduğu belirtiliyor. 

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