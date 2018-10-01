ASELSAN'dan başarılı su altı testi

Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu Tork'un ilk deniz testlerinin başarılı olduğu açıklandı. Testler kapsamında Tork, su üstü hedeflerini sonar arayıcı başlığıyla tespit ederek, kendi güdümüyle hedeflere başarılı bir şekilde yöneldi.

ASELSAN, dünyada sınırlı sayıda ülkenin çalıştığı ve yakın geleceğin en önemli su altı silahlarından olması beklenen Hard-Kill Torpido (Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu) konusundaki çalışmalarına devam ediyor.

Denizaltılar ve gemiler için torpido tehdidine karşı en etkin savunma, soft-kill (işlevsel imha) ve hard-kill (fiziksel imha) yöntemlerinin birlikte kullanılmasıyla sağlanıyor. Basının aktardığı habere göre ASELSAN, bu teknolojilerin geliştirilmesine yönelik bir süredir çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu desteğiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında kısa süre içinde Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu Tork'un prototipini üretti ve denemelerini yapmaya başladı.

DENİZ SAVUNMASINDA ÖNEMLİ BİR EŞİK AŞILDI

Tork, Türkiye'de ilk defa milli olarak geliştirilen sonar arayıcı başlığıyla gerçekleştirilen deniz testlerini başarıyla tamamladı. Testler kapsamında Tork, su üstü hedeflerini sonar arayıcı başlığıyla tespit edip kendi güdümüyle hedeflere başarılı şekilde yöneldi. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bu testlerle torpido ve torpido karşı tedbir alanında bir eşik daha geçildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 11:04