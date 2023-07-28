Aşure günü olayları nelerdir? Hangi olaylar yaşandı?

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Muharrem ayının onuncu günü Aşure günüdür. Muharrem ayı, Kur'an-ı Kerim'de, kıymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamını oruç tutmak gibi faziletlidir.

Hadis-i Şerifler'den birinde "Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur" denilir.



Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşure gecesidir. Allah, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir.

AŞURE GÜNÜ OLAYLARI

Bugünün önemli olmasının bir diğer nedeni ise bugünde meydana gelen olaylardır. İşte olaylardan bazıları:

1- Allah, Hz. Musa’ya aşure gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüş.

2- Hz. Nuh, gemisini Cudi Dağı’nın üzerine aşure günü demirlemiş.

3- Hz. Yunus, balığın karnından aşure günü kurtulmuş.

4- Hz. Ádem’in tövbesi aşure günü kabul edilmiş.

5- Hz. Yusuf, kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan aşure günü çıkartılmış.

6- Hz. İsa o gün dünyaya gelmiş ve o gün semaya yükseltilmiş.

7- Hz. Davut’un tövbesi o gün kabul edilmiş.

8- Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail o gün doğmuş.

9- Hz. Yakup’un, oğlu Hz. Yusuf’un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamış.

10- Hz. Eyyüb, hastalığından o gün şifaya kavuşmuş.



BUGÜN VE GECEDE TAVSİYE EDİLENLER



1- Aşure günü oruç tutmak sünnettir.

2- Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

3- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir.

4- Çok selam vermeli.

5- Çoluk çocuğunu sevindirmeli!

6- Gusletmeli.

7- İlim öğrenmeli!