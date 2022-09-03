Atama kararları Resmi Gazete'de

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/426

Rekabet Kurulu;

İkinci Başkanlığına Ahmet ALGAN,

- Üyeliğine Şükran KODALAK,

- Üyeliğine Haşan Hüseyin ÜNLÜ,

7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.

2 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI