Atama kararları Resmi Gazete'de
3 Eylül 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Genel 03.09.2022, 08:40
ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/426
Rekabet Kurulu;
İkinci Başkanlığına Ahmet ALGAN,
- Üyeliğine Şükran KODALAK,
- Üyeliğine Haşan Hüseyin ÜNLÜ,
7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.
2 Eylül 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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